Обзор ключевых решений Думы Сургута за апрель 2026 года

Традиционная рубрика: подводим итоги работы Думы города Сургута в апреле, вот основные вопросы обсуждавшиеся депутатами:

1. Ремонт образовательных учреждений. 850 миллионов рублей в 2026 году будет выделен на эти цели. Подробный перечень учреждений и перечень работ в приложенном к посту файле.

2. Благоустройство внутриквартальных проездов, всего 6 объектов подробный перечень здесь.

3. Судьба долгожданного военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе военно-прикладных видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион». В очередной раз задержка, проектировщик затянул все мыслимые сроки и в лучшем случае мы получим проект только к осени, после этого можно начинать поиски финансирования. Параллельна ведется работа над строительством быстровозводимых сооружений казармы, учебного и административно-бытового корпуса, этим объекты город планирует получить в 2027 году.

4. Строительство спорткомплекса с искусственным льдом на ул. Маяковского, готовность 55%, планируемая дата окончания работ июль 2026 года. Очень ждем.

5. Меняется порядок внесения проектов решения Думы, инициативными группами граждан, теперь для этого нужно собрать 500 подписей горожан.

6. Утвержден план работ по ремонту дорог, нас ждет масштабная реконструкция проспекта Ленина, улиц Киртбая, Энгельса, Дзержинского, Профсоюзов, Электротехнической, Бульвара Свободы и Тюменского тракта, также будут проводится работы по текущему содержанию городских дорог.

7. На контроле находится вопрос исполнения договоренностей с застройщиком о строительстве школ, садиков, дорог и сквера в 30 микрорайоне, следующий важный шаг утверждение нового проекта планировки микрорайона. Проект будет обсуждаться на публичных слушаниях ориентировочно в середине июня, всех жителей района приглашаю принять участие.

8. Подвели итоги сбора наказов в 2026 году и статусов по ранее направленным наказам, но об этом я расскажу отдельно.

9. На Фракции партии «Единая Россия» В Думе Сургута рассматривался народной программы «Карта развития Югры» по объектам культуры:

ДК «Строитель» ‒ Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования предусмотрено строительство объекта в районе парка за Саймой. Заявка для включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу с объемами софинансирования из федерального, окружного бюджетов на 2026-2028 годы, а также документы на МАУ «ТАиК «Петрушка» ‒ Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования предусмотрено строительство объекта в районе парка за Саймой. Администрацией города проводится работа по выполнению проектной документации на строительство нового здания для Театра актера и куклы в рамках комплексного развития данной территории. Разработаны концептуальные решения по фасадам и планировочным решениям здания театра кукол.

10. Также у фракции на постоянном контроле находится вопрос газификации частных домов в Сургуте. Наконец после четырех лет споров и судов программа начинает работу в полную силу, на этот год уже запланированы работы по 190 домам и 2 СНТ.

Подробную информацию о работе Думы можно найти на сайте dumasurgut.ru.

