Несуществующий сургутский ж/д вокзал уже подорожал в четыре раза. То ли еще будет

2021 год. РЖД при потворстве и/или непротивлении властей Сургута и Югры решает снести сургутский вокзал — последний в своем роде (его брата-близнеца в Павлодаре уже успели испоганить). Объяснение было такое: мол, реконструировать хлопотно, проще и дешевле снести и построить новый. Заявленная цена вопроса – 2,3 млрд рублей.

Взялись за дело браво – снос начали в сентябре 2022 года и провели на восемь месяцев раньше срока. Радовались – во как мы молодцы, раньше строить начнем.

Строить, конечно же, никто ничего не начал.

Зато пошли разговоры о том, что якобы народ попросил добавить автовокзал, поэтому пришлось все перепроектировать, и теперь новый комплекс будет стоить 5,8 млрд рублей. На дворе был март 2025 года. Строить никто так и не начал.

И вот в апреле 2026 года радостные вести – работы возобновлены. Только вот стоимость стройки теперь уже 10 млрд рублей.

Итого.

Был настоящий, живой и исторический вокзал, требовавший некоторой перестройки, чистки, подсветки. Снесли. А теперь у нас будущий вокзал, который в четыре раза дороже первоначально заявленной суммы, и его НЕТ. И не будет еще как минимум до начала 2029 года. Я думаю, что за время пути и одна «собачка» (сметная стоимость), и вторая «собачка» (сроки) еще успеют подрасти.

Как вам, сторонники сноса вокзала? Все хорошо, вы довольны? То ли еще будет.