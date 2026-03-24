Прежде, чем Сургут потратит десятки миллиардов на школы, хочется понять – а сколько их нужно

Новость: в Сургуте в 2026 году планируют принять в первые классы школ 5 500 детей – на 500 меньше, чем годом ранее. В 2024 году у нас было около 6 000 первоклассников, а до этого 6500 и 6700. Это много. Нынешних школ нам под такое количество народа явно не хватает. НО – кажется, мы наблюдаем устойчивый тренд, который так или иначе должен был проявиться даже в Сургуте с его серьезным миграционным притоком населения.

Следите за цифрами – более-менее осязаемые меры против бесконтрольной миграции в Югре власти ввели только в 2025 году, то есть до этого у нас продолжался фестиваль неслыханной щедрости к гостям. И за эти годы – минус две тысячи первоклассников в Сургуте.

А сейчас губернатор отчитывается о снижении на 13 процентов вставших на миграционный учет. Плюс некоторые ограничения доступа детей приезжих к бесплатному образованию. Плюс явная интенция государства подрезать привычную схему, когда мигранты привозили с собой семьи и устраивали детей в школы и детсады. Плюс собственно снижение рождаемости в России. И не очень понятно, какие чудеса должны случиться, чтобы эти тенденции внезапно развернулись.

Я хорошо помню, как в 90-х и начале 2000-х в Сургуте здания школ отдавали под всякие административные структуры, потому что учиться там было некому. Как бы не оказаться в подобной ситуации через некоторое время, которое пролетит довольно быстро.

Ни в коем случае не хочу сказать, что школы не нужно строить. Но просчитать тренд лет на десять вперед и разумно умерить траты – смысл есть. Впрочем, все может решиться само собой и куда проще – если / когда деньги закончатся. Но это уже другая история.