ЦБ РФ снизил ставку, но оставил интригу до апреля

Банк России снизил ключевую ставку только на 0,5 п.п. до 15%. Ухудшающаяся деловая активность и снижающаяся инфляция не убедили ЦБ ускорить снижение ставки. Почему?

Неопределенность. Банк России не обошел стороной мировой тренд ЦБ и добавил фразу в пресс-релиз «значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий». Понятно, что ничего не понятно.

Высокие инфляционные ожидания. Банк России прямо подчеркнул, что они могут препятствовать замедлению инфляции.

В целом решение ожидаемое, и таким же вышел и пресс-релиз. Ключевая фраза в нем: «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

Это означает, что ЦБ, скорее, думает о дальнейшем снижении, но пока не готов давать более сильных сигналов. Значит, сомнения остаются. Впрочем, это может быть опять осторожность из-за неопределенности.

Что дальше?

Следующее заседание состоится уже 24 апреля. Дезинфляционные тренды никуда не денутся. Деловая активность, к сожалению, и дальше будет сокращаться из-за снижения спроса в гражданских отраслях.

Также к апрельскому заседанию можем получить сообщение Минфина по части расходов и бюджетного правила. Думаю, благодаря росту нефти никто не будет отказываться от нулевого структурного дефицита за счет более постепенного снижения цены отсечения в бюджетном правиле.

Все это будет снижать инфляцию и позволит ЦБ уменьшить ставку в апреле. Думаю, данные и дезинфляционные прогнозы даже позволят увеличить шаг до одного п.п., то есть ставку снизят до 14%.

