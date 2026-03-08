Поздравление председателя Думы Сургута с Международным женским днем

Милые женщины!

Поздравляю Вас с прекрасным праздником – Днем 8 Марта!

Первые дни первого месяца весны наполнены особой атмосферой – тепла, солнца, цветов, улыбок и самых добрых слов! Ваша способность сочетать заботу о семье с профессиональными обязанностями вызывает восхищение. К чему бы не прикасались, вы создаете красоту вокруг, делая мир ярче и интереснее.

А еще – добрее и справедливее, как те женщины, которые сегодня встали на защиту страны, участвуя в специальной военной операции и в качестве волонтеров спасая жизни солдат и мирного населения. Своими смелыми поступками они заслуживают безмерного уважения и огромных слов благодарности!

От всей души желаю каждой из вас счастья и любви. Пусть здоровы и счастливы будут ваши близкие, а если их нет рядом, пусть скорее они вернутся домой с победой! Пусть сегодня и всегда красота всего мира отражается в ваших прекрасных глазах!