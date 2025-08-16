Ученый Пермского Политеха рассказал, откуда на небе серебристые облака

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU
  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША

    14 августа в 15:44
    801 2
  • Хоккеисты из «Югры» победили на «разминочном» турнире перед началом основного сезона

    Хоккеисты из «Югры» победили на «разминочном» турнире перед началом основного сезона

    15 августа в 19:29
    412 0
  • Туристы, которые тратят больше всего в Тюменской области — это югорчане

    Туристы, которые тратят больше всего в Тюменской области — это югорчане

    15 августа в 19:16
    335 0 
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8
  • ​Как Тюменская область привлекает инвестиции в муниципалитеты: опыт для всей России

    ​Как Тюменская область привлекает инвестиции в муниципалитеты: опыт для всей России

    15 августа в 18:53
    406 0
  • ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег

    ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег

    15 августа в 16:40
    479 0 
  • С сентября в России поменяются правила медосвидетельствования на опьянение

    С сентября в России поменяются правила медосвидетельствования на опьянение

    15 августа в 15:29
    408 0
  • ​Дорогу между Нижневартовском и Радужным приведут в порядок и расширят

    ​Дорогу между Нижневартовском и Радужным приведут в порядок и расширят

    15 августа в 14:23
    432 0
  • ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен

    ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен

    15 августа в 14:10
    483 0
  • Банщик, сортировщик яиц, пилот Ан-2 — какие необычные профессии предлагают на Урале

    Банщик, сортировщик яиц, пилот Ан-2 — какие необычные профессии предлагают на Урале

    15 августа в 14:07
    391 1
  • ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе

    ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе

    15 августа в 13:24
    593 1
  • ​В Сургуте врачи спасли маму и ребенка при редком осложнении беременности

    ​В Сургуте врачи спасли маму и ребенка при редком осложнении беременности

    15 августа в 12:36
    463 0
  • ​В школы и детсады Сургутского района поступает новое оборудование и литература

    ​В школы и детсады Сургутского района поступает новое оборудование и литература

    15 августа в 11:35
    415 0
  • ​37% жителей Югры выступили за единую школьную форму по всей стране

    ​37% жителей Югры выступили за единую школьную форму по всей стране

    15 августа в 11:11
    406 0
​Они сияют ночью, скрывают звезды и прилетели с Марса? Все о серебристых облаках // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Ученый Пермского Политеха рассказал, откуда на небе серебристые облака

​Они сияют ночью, скрывают звезды и прилетели с Марса? Все о серебристых облаках // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Анастасия С. / siapress.ru

Прямо сейчас и до конца августа миллионы людей могут наблюдать одно из самых загадочных атмосферных явлений — серебристые облака. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, чем они отличаются от обычных, как связаны с метеорами и Марсом и почему возникает феномен свечения.

Облака — это видимые скопления крошечных капель воды или кристаллов льда, парящие в атмосфере. Обычные облачные массы, которые мы видим почти каждый день, образуются довольно низко — в тропосфере, на высотах до 10-15 километров и могут принимать самые разные формы — кучевые, слоистые или перистые. Их цвет меняется от белоснежного до свинцово-серого в зависимости от толщины и освещения.

Серебристые облака представляют собой едва заметные светящиеся слои бледно-голубого цвета. Характерный синий возникает из-за поглощения озоном на пути солнечного света, освещающего облако. Они могут выглядеть как невыразительные полосы и разнообразные волны.

Эти облака состоят из микроскопических ледяных кристаллов, которые образуются при конденсации водяного пара на частицах метеорной пыли, попадающей в верхние слои атмосферы. Именно эти крошечные частицы служат основой для ледяных структур, создающих необычное свечение.

Феномен «свечения» возникает в мезосфере — самом верхнем слое атмосферы на высоте около 80 км, где температура опускается до -120°C. Такой экстремальный холод возникает только летом, когда восходящие воздушные потоки выталкивают тепло вверх, где оно буквально «утекает» в космическое пространство из-за отсутствия плотных воздушных слоев. Зимой же циркуляция воздуха меняется, мезосфера становится теплее, и условия для формирования этих облаков исчезают.

«В отличие от обычных облаков, которые мы видим днем, серебристые видны только в глубоких сумерках, когда солнце уже зашло за горизонт на 6-16 градусов, но продолжает подсвечивать их снизу (примерно с 22:00 до 23:00). Тогда они светятся чаще всего призрачным голубовато-серебристым светом. При этом их структура настолько тонка и прозрачна, что ночью сквозь них легко различаются звезды», рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Примечательно, что первые документальные свидетельства этого явления появились лишь в 1885 году, что заставило исследователей связать их появление с извержением вулкана Кракатау двумя годами ранее. Это катастрофическое событие, во время которого в атмосферу попало колоссальное количество вулканического пепла (около 35 миллионов тонн) и водяного пара, что могло создать условия для формирования необычных облаков. Однако существуют и другие теории происхождения: некоторые ученые рассматривают влияние человеческой деятельности и даже гипотетический «солнечный дождь».

«В последнее время серебристые облака стали появляться значительно чаще. Это связано с глобальными климатическими изменениями и повышением уровня влажности в верхних слоях атмосферы. Особенностью нынешнего сезона стала необычайная продолжительность ночного свечения: первые случаи наблюдения зафиксировали еще в мае, а последние ожидаются в конце августа», — объясняет эксперт ПНИПУ.

Видимость светящихся образований существенно варьируется в зависимости от местоположения территории. Наиболее благоприятные условия складываются в северных широтах — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Сибири имеют значительно больше шансов стать свидетелями природного явления. В арктических областях в летние месяцы облака превращаются в почти обыденное событие, украшая небо практически каждую безоблачную ночь. В то же время в южных регионах (Крым, Краснодар) шансы их увидеть крайне малы — здесь они появляются эпизодически, преимущественно в зимний период (декабрь-январь), когда создаются особые атмосферные условия.

Интересно, что подобные свечения были обнаружены и на Марсе. В 2021 году марсианский зонд NASA зарегистрировал в атмосфере соседней планеты структуры, поразительно напоминающие земные серебристые облака.

Как отмечает Евгений Бурмистров, это может свидетельствовать о схожих атмосферных процессах на обеих планетах. Хотя марсианская атмосфера в 100 раз разреженнее и состоит преимущественно из углекислого газа, в ее мезосфере также создаются условия для формирования ледяных кристаллов – возможно, из замерзшего CO₂.

«Основой для таких облаков, как и на Земле, могут служить частицы метеорной пыли, которых на Марсе даже больше из-за близости к поясу астероидов. Это открытие не только расширяет наши представления о марсианской атмосфере, но и дает новую пищу для размышлений о природе земных серебристых облаков, позволяя изучать оба явления в сравнении», — объясняет ученый ПНИПУ.

Материал предоставила пресс-служба Пермского Политеха


Сегодня в 10:26, просмотров: 87, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

