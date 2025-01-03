Пять рецептов согревающих напитков, которые легко приготовить дома

Забота о себе начинается с маленьких радостей. Согревающий напиток – это прекрасный способ уделить себе немного внимания и тепла в холодный день. Эксперты Роскачества подготовили для вас пять рецептов, которые согреют душу и тело.

Чай масала

Ингредиенты: 250 мл молока, 100 мл воды, 1,5 ч. л. черного чая (без добавок), 1 палочка корицы, 1 бутон гвоздики, 2-3 коробочки зеленого кардамона, сахар по вкусу.

Приготовление: В ковше смешать молоко с водой. Добавить чай, специи и сахар. Поставить на плиту и довести до кипения. Варить около пяти минут на небольшом огне. Подавать горячим.

Лучше брать молоко пожирнее (2,5% и выше). Специи можно менять по вкусу, использовать бадьян, семена фенхеля, душистый перец горошком. Готовый напиток нужно разливать через ситечко, чтобы в чашку не попало ничего лишнего.

Горячий яблочный сидр

Ингредиенты: 450 мл яблочного сидра или сока, 1-2 бутона гвоздики, половинка звездочки бадьяна или немного мускатного ореха, 1/2 палочки корицы, 3 коробочки зеленого кардамона, 1 горошина душистого перца, апельсиновая корка, мед или сахар по вкусу.

Приготовление: Сок или сидр влить в ковш. Добавить специи и апельсиновую корку. Сахар положить сразу, если используется (мед же следует класть в уже готовый напиток). Поставить ковш на средний огонь. Прогреть, довести почти до кипения. Снять с огня и оставить, прикрыв крышкой, чтобы напиток немного настоялся. Горячим разлить по чашкам и сразу же подавать.

Сидр – слабоалкогольный напиток. Несмотря на то, что алкоголь выпаривается при нагревании, стоит оставить эту версию для взрослых, а детям готовить напиток на яблочном соке.

Клюквенный пунш

Ингредиенты: 500 мл клюквенного морса, 50 г клюквы (можно замороженной), 1-2 бутона гвоздики, 1 палочка корицы, 1 горошина душистого перца, небольшой кусочек свежего имбиря, апельсиновая корка, горсть изюма и (или) сушеных яблок (нарезанных кубиками), сахар по вкусу.

Приготовление: Изюм и яблоки обдать горячей водой. Положить в ковш специи, сахар, клюкву, апельсиновую корку, изюм и яблоки. Влить морс и поставить на огонь. Прогреть, довести почти до кипения. Снять с огня и оставить, прикрыв крышкой, чтобы напиток немного настоялся. Горячим разлить по чашкам и сразу же подавать.

Клюкву можно заранее растолочь с сахаром и добавить в ковш к остальным ингредиентам. Напиток получится чуть более мутным, но еще более насыщенным по вкусу.

Горячий шоколад с чили

Ингредиенты: 250 мл молока, 40 г горького шоколада, 1/3 крупного чили (около 10 г, без семян), щепотка корицы, семена натуральной ванили на кончике ножа (по желанию), сахар по вкусу и по желанию, щепотка соли.

Приготовление: Шоколад поломать в ковш с толстым дном. Влить 60 мл молока. Поставить на небольшой огонь и растопить, чтобы получилась однородная масса. Размешивая (например, венчиком), влить оставшееся молоко. Добавить специи, чили, соль и сахар (если используется). Прогреть, помешивая, но не кипятить. По желанию дать напитку настояться пару минут (это сделает его еще острее). Процеживая, разлить по небольшим чашкам и сразу же подавать.

Для этого рецепта нужно молоко с жирностью 2,5% или выше, а также качественный горький шоколад без добавок. Соль нужна для того, чтобы максимально раскрыть вкус шоколада, сама по себе она чувствоваться не будет. Следует помнить, что основная острота чили – в семенах. И более крупные перцы обычно менее острые, чем небольшие.

Имбирно-облепиховый чай

Ингредиенты: 600 мл воды, 70 г облепихи, 1-2 бутона гвоздики, пара ломтиков лимона, кусочек свежего имбиря (5-7 г или по вкусу), мед или сахар по вкусу.

Приготовление: В чашу френч-пресса положить облепиху, добавить лимон, имбирь и сахар (если используется мед, положить его в уже готовый напиток). При помощи ложки или толкушки подавить ингредиенты, чтобы они дали сок. Следом добавить гвоздику. Вскипятить воду, подождать полминуты и влить ее во френч-пресс. Накрыть и дать настояться 5-7 минут, после чего опустить поршень френч-пресса и разлить напиток по чашкам. По желанию добавить в чашки по ломтику имбиря и (или) лимона.

Замороженную облепиху нужно обдать горячей водой или несколько минут подержать в теплой воде (затем эту воду слить). Если не добавлять лимон в напиток, его цвет будет более оранжевым. Вместо или вместе с гвоздикой можно использовать любые «теплые» специи: корицу, бадьян, фенхель, душистый перец, кардамон и т. д. Также можно готовить напиток без френч-пресса, просто в ковше. При этом облепиху стоит также растереть с сахаром, имбирь – измельчить в кашицу (в этом случае чай нужно хорошенько процедить).