Что будет со зданием «Авроры» и коллективами ДК «Строитель» и «Петрушки»

В Сургуте появилась новая идея для пустующего здания «Авроры»: туда могут переселить коллективы бывшего ДК «Строитель». Решение выглядит логичным, но, скорее всего, потребует сложной реконструкции, а судьба театра «Петрушка» и других культурных объектов города по-прежнему остается неопределенной.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему «Аврора» казалась непригодной для «Петрушки», но оказывается нормальной для Городского культурного центра, поместятся ли его коллективы в бывшем кинотеатре и можно ли одним комплексом мероприятий решить проблемы «Авроры», «Строителя», «Петрушки» и Дома пионеров.

Дмитрий Щеглов: Судя по всему, судьба «Авроры» в Сургуте начинает приобретать более ясные очертания. По предположению некоторых СМИ и заявлениям властей, в здание «Авроры» будет заселен коллектив или группа коллективов некогда ДК «Строитель». Обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега — журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет!

Тарас Самборский: Привет, Дима! Привет всем!

Д.Щ.: История такая. Как мы помним, «Аврора» стоит пустая уже сколько-то лет, и ее хотели сносить, но потом из-за того, что городская общественность вступилась за это здание, власти Сургута решили подумать, что же там все-таки сделать можно. Сначала предложили покумекать по этому поводу молодежной палате при думе города. Молодежная палата предложила какую-то свою концепцию, и сейчас появилась новая идея о том, чтобы заселить туда коллективы ДК «Строитель».

С ДК «Строитель» другая история: их здание признали аварийным и снесли с задумкой, чтобы построить там же, на том же месте новое здание, более качественное, более большое, красивое, замечательное и так далее. В итоге на этом месте построили монумент строителям, сделали скверик, а сам ДК «Строитель» — его судьба зависла.

Потом появилось предположение о том, чтобы построить здание для «Петрушки» и заселить туда «Строитель» тоже. Не пошло. Потом была идея построить «Строитель» в ядре центра города. Тоже не пошло, потому что застройщик, в принципе, отказался этим проектом заниматься. И вот теперь следующая итерация этого сериала: ДК «Строитель» как базовый якорный арендатор здания «Авроры». Как тебе, Тарас, эта идея? Как тебе эта история?

Т.С.: Первый вопрос, очевидно, — что, так можно было? То есть сколько у нас сказано разговоров о невозможности использовать «Аврору», о том, что это аварийное здание, о том, что его надо сносить, строить на его месте другой объект или сквер. На это все уходили оплаченные налогоплательщиками человеко-часы. Это все были заявления работников разного уровня городской администрации. К счастью, решено сохранить «Аврору».

Но тут вспоминаются другие слова, которые говорили уже журналисты, часто мы с тобой, общественность: а ведь мы же предупреждали. Сначала о «Петрушке»: если не решить проблему размещения театра «Петрушка» с помощью «Авроры», то «Петрушка» не получит своего здания никогда. Этой концепции, только по своим публикациям я пытаюсь вспомнить, лет, наверное, 10.

Д.Щ.: Ну да, тут надо было действительно сказать тот факт, что вообще в «Авроре», когда только-только с нее все съехали тогда арендаторы и оттуда выгнали кинотеатр, предполагалось, что туда должна была заехать «Петрушка». И «Петрушка» заехала, но ничего не произошло. Не согласилась там оставаться.

Т.С.: Амбиции руководства «Петрушки» превышали возможности сургутского бюджета, сургутской власти. «Петрушка» съехала, оставив, кстати говоря, помещение муниципального объекта в состоянии, скажем так, мягко говоря, менее пригодном для эксплуатации, чем это сделал бывший арендатор муниципального имущества — группа «Интеркино», которая оперировала там кинопрокатом и общепитом. Ну ладно.

Дальше мы очень много рассуждали и фактически вывели такую местную теорию, но она уже из теории почти превратилась в аксиому, о том, что после сноса здания городского культурного центра, то бишь ДК «Строитель», нового здания не будет. Элементарно смотришь на развитие экономической ситуации, на ситуацию с наполнением и исполнением бюджета Сургута, бюджета Югры, на трагикомическую ситуацию с застройкой ядра центра города, и ты понимаешь, что на этот объект в городе просто нет ни денег, ни административных сил.

Вся история переселения ДК «Строитель» со снесенного здания в будущее здание на этом же месте, потом в будущее здание на расстоянии буквально метров, сколько там до станции юннатов? 500-600. А потом дальше туда, в сторону перинаталки. И так далее. Вот эта картинка выкопировки в кабинетах городского департамента архитектуры и строительства путешествовала несколько лет.

Потом возник план, возникла мысль объединить под одной крышей в общий мультикультурный центр и «Петрушку», и «Строитель». Опять-таки совершенно очевидно, что, если у вас нет денег на один маленький объект, на другой средний объект, то как вы найдете деньги на комбинированный объект? А это всегда будет больше, чем два отдельных объекта, потому что там все-таки вы можете как-то манипулировать средствами, сроками, менять проект. Плюс два творческих коллектива с разными амбициозными, повторю, руководителями, которые раздерут, раздерут этот комплекс на части. Начиная от того, как они будут делить парковочные места, я уж молчу за реквизиты, всякие вещи хозяйственные.

Вот она история. И мне кажется, тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: если у города есть на балансе помещение, мы сейчас уже об «Авроре» говорим, пригодное для размещения того или иного культурно-досугового центра, каковым, собственно, здание кинотеатра «Аврора» и является, то его надо для этого использовать.

Но это же уравнение даже не дважды два — четыре, это один плюс один, понимаете? Тут очень легкая, элементарная задача. За эти годы, что «Аврора» является бельмом на глазу у горожан, можно было все-таки и проект нарисовать, и протащить его через бюджет, и убедить округ в соучастии в этом благородном деле. То есть можно было идти этим путем.

Но здесь меня больше заинтересовала история именно со «Строителем». А почему «Строитель» помещается в здание «Авроры»? А это несколько творческих коллективов, несколько крупных творческих коллективов. Это другая сценография, это другой объем декораций, другой объем реквизита, музыкальных инструментов. А вот «Петрушка» не помещается в «Аврору».

Тут несколько версий: либо руководство «Строителя» сговорчивее руководства «Петрушки», либо «Петрушке» все-таки чего-то будут строить, и на это деньги найдены, но из публичных источников мы об этом пока ничего не слышим. Либо... А либо вот давайте догадывайтесь сами, как это все будет.

Поэтому, если оценивать это решение властей о переселении городского культурного центра в «Аврору», то это хорошее решение. Скажем так, оно очень компромиссное, но очень сложное, конечно. Вот правда: «Аврора» — это кинотеатр. Собственно, почему «Петрушка» так упиралась заселяться в «Аврору»? Потому что у нее нет сцены. Вот у кинотеатра нет сцены. То, что вы там видите сцену, это буквально для творческих встреч, пять-шесть человек могут разместиться, что-то сказать в микрофон. А делать там представления весьма сложно.

Там нет задника. То есть просто за этим занавесом, за этим белым экраном сразу идет стена. А расширить кинотеатр «Аврора» для увеличения сцены невозможно, так как сразу за ним идет «трехлистник» — жилое здание. Там между ними метров 20, может. То есть сложный момент. Но, наверное, решаемый, наверное, решаемый. Концепция сделать из «Авроры» ДК «Аврора» — она даже звучит красиво: ДК «Аврора». Прекрасно. Может быть, ДК «Строитель» или городской культурный центр так и будет называться, может, это будет его какой-то такой фирменный стиль. Посмотрим.

Но в целом и общем, если итожить, решение скорее правильное. Вернее так: решение правильное, но очень сложное в исполнении. Но хорошо, что этим путем власти пошли. Судьба «Петрушки» по-прежнему не определена. И теперь ждем проекта.

Интересно посмотреть, как это будет выглядеть со «Строителем», как бы не случилось привычного нам светопреставления: на каком-то этапе выяснится, что все-таки «Строитель» туда не вмещается. Понимаете? Потому что большой коллектив. Допускаю, что часть «Строителя» туда может переместиться, и это будет ДК «Аврора», а оставшаяся большая часть «Строителя» будет ждать своего звездного часа.

И здесь я бы еще вспомнил о нашем пресловутом Доме пионеров. Вот в каком контексте: больше года назад я написал очень большую статью, как можно было использовать здание Дома пионеров и его территорию, и как его можно модернизировать, реконструировать и во что его можно превратить. И я предлагал, до сих пор предлагаю, я так это вижу, основываясь просто на своем жизненном опыте, на том, сколько подобных объектов я видел в стране и за границей, создать из Дома пионеров мультикультурный центр.

Он же буквой «П», Дом пионеров, там можно использовать внутренний двор для строительства атриума, наподобие того, который есть у Россетей, где городская администрация очень любила раньше делать новогодние вечера. Можно этот атриум сделать трансформируемым объемом, и там может быть и зрительный зал со сценой. То есть понимаете?

И, собственно, само здание Дома пионеров реконструируется таким образом, чтобы, в частности, например, удовлетворить задачам размещения там городского культурного центра, то бишь «Строителя». Понимаете? То есть именно про «Строитель» я сейчас на ходу придумываю, потому что мы обсуждаем эту тему.

Но если у нас есть городской исторический культурный объект, который тоже подлежит реконструкции и возрождению, не пойти ли нам таким путем? Из Дома пионеров сделать один культурный объект, разместить там либо «Строитель», то бишь городской культурный центр, либо «Петрушку», а в «Авроре» разместить либо «Строитель», либо «Петрушку».

Понимаете? И тогда с этим подходом город наконец бы закрыл аж четыре задачи. Четыре такие ноющие, противные задачи. Все они связаны с культурной панелью, стремительно уничтожаемой.

Вот здесь можно использовать это как шанс под видом одного крупного проекта, приуроченного к какой-нибудь круглой дате очередной, к очередному юбилею города, я не знаю, очередному юбилею какого там князя Барятинского, который Сургут якобы основал? Или царя Федора Иоанновича? Тут есть поле для фантазий. Вот если бы таким путем мы пошли, это был бы очень интересный процесс.

Д.Щ.: Что ж, дорогие друзья, ставьте лайки, если вы согласны и вам интересно то, что мы обсуждаем. Если у вас есть какие-то по этому поводу соображения, пожалуйста, пишите комментарии. На siapress.ru будет, как всегда, расшифровка, ссылка будет в описании к этому видео или аудио. И до новых встреч, скоро вновь услышимся. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем, всем пока!