Разбираемся, как возможная реформа семейной ипотеки скажется на покупателях жилья и рынке новостроек в Югре

В России обсуждают масштабную реформу семейной ипотеки. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении «Известий», с 1 июля льготную ставку предлагают ограничить первыми 15 годами действия кредита, а также сделать ее зависимой от количества детей и региона покупки жилья. Разбираемся вместе с экспертами, как возможные изменения могут повлиять на жителей Югры и рынок недвижимости Сургута.

Что изменится, если реформу примут

Предлагаемая реформа затрагивает практически все ключевые параметры семейной ипотеки. Во-первых, льготную ставку предлагают сохранить только на первые 15 лет кредита. После этого она будет рассчитываться исходя из ключевой ставки Банка России, а значит, ежемесячный платеж может заметно увеличиться.

Во-вторых, условия программы станут более адресными. Размер ставки планируют сделать зависимым от количества детей и региона покупки жилья. Для большинства субъектов России, в том числе Югры, предлагается установить диапазон от 2% до 10% годовых: чем больше детей в семье, тем ниже ставка.

Также изменятся максимальные суммы кредитов. Для регионов максимальный размер займа может составить от шести до десяти миллионов рублей в зависимости от состава семьи. При этом действующую ставку в 6% предлагают сохранить для тех, кто сможет оплатить не менее половины стоимости квартиры за счет собственных средств. Кроме того, после рождения второго и последующих детей условия кредита смогут автоматически пересматриваться в пользу заемщика.

Почему семьи торопятся с покупкой жилья

Покупатели внимательно следят за новостями и все чаще стараются оформить сделку до изменения условий. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал директор сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко.

«Остается меньше недели до оглашения новых параметров по семейной ипотеке. Уже точно известно, что произойдет дифференциация ипотечной ставки в зависимости от количества детей, что приведет к повышению ставок. Мы уже наблюдаем повышенный интерес со стороны клиентов. Многие семьи стараются не откладывать решение о покупке, чтобы успеть воспользоваться текущими условиями программы», − отметил он.

По его словам, семейная ипотека сегодня остается главным инструментом покупки жилья для семей с детьми. Поэтому любые изменения программы сразу отражаются на спросе.

Что изменится для рынка Югры

В компании считают, что для округа возможная реформа станет одной из самых чувствительных за последние годы. Региональный руководитель ипотечного департамента «Этажей» Лилия Петухова объясняет это тем, что значительная часть сделок с новостройками сегодня проходит именно по льготным программам.

«Для Сургута и Югры влияние грядущих изменений будет существенным, поскольку значительная часть семей приобретает жилье именно с использованием льготных программ. При ухудшении условий часть клиентов отложит покупку или будет вынуждена пересмотреть бюджет», − пояснила эксперт.

Самый спорный пункт − ограничение льготной ставки

Больше всего вопросов у экспертов вызывает предложение сохранить льготную ставку только на первые 15 лет кредита. Если инициатива будет принята, после окончания этого срока ставка станет рассчитываться исходя из ключевой ставки Банка России. Это означает, что ежемесячный платеж может заметно вырасти.

«Для большинства заемщиков важен прогнозируемый ежемесячный платеж на весь срок кредита. Если после 15 лет ставка будет увеличиваться до рыночного уровня, это создаст дополнительную финансовую нагрузку и повысит неопределенность», – подчеркнула Лилия Петухова.

Кто почувствует изменения сильнее остальных

По словам экспертов, уже сейчас большинство обращений связано именно с будущими условиями программы. Покупателей интересует, какой будет новая ставка, кто сохранит право на льготу и когда изменения вступят в силу.

Наиболее уязвимой категорией, считает Лилия Петухова, могут стать молодые семьи с одним ребенком и покупатели первого жилья.

«Для них льготная ипотека часто является единственным инструментом приобретения собственной квартиры. Если для многодетных семей сохранятся дополнительные меры поддержки, их влияние будет менее заметным», − добавила она.

Пока вопросов больше, чем ответов

Окончательные параметры обновленной программы пока не утверждены. При этом в «Этажах» отмечают, что семейная ипотека сегодня обеспечивает около 35% сделок с новостройками в Сургуте.

Именно поэтому любое изменение условий может повлиять не только на покупателей, но и на ситуацию на рынке недвижимости в целом.