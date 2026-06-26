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Владимир Богданов рассказал, почему «Сургутнефтегаз» получил четверть триллиона убытков

Глава «Сургутнефтегаз» объяснил убытки 2025 года укреплением рубля

Владимир Богданов рассказал, почему «Сургутнефтегаз» получил четверть триллиона убытков
Фото пресс-службы губернатора Югры

К убыткам «Сургутнефтегаза» в 2025 году привело укрепление рубля. Об этом заявил глава компании Владимир Богданов на годовом собрании акционеров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс». Чистый убыток компании по РСБУ за 2025 г. составил 251,2 млрд руб. против прибыли 923,3 миллиарда годом ранее.

По словам Владимира Богданова, при утверждении бюджета на 2025 год компания ориентировалась на курс 96,44 рубля за доллар. По этому курсу закупалась продукция. После укрепления рубля «Сургутнефтегаз» начал нести убытки. Глава компании пояснил это тем, что предприятие продает за рубеж значительные объемы нефтепродуктов.

«К сожалению, и в этом году повторяется, правда поменьше, но вы видите, какие условия в макроэкономике. <...> Этот год еще тяжелее, с учетом всех аспектов, которые вы видите в СМИ», – заключил Владимир Богданов.

На этом же собрании акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили дивиденды за 2025 год. Выплаты по привилегированным и обыкновенным акциям составят 0,85 рубля на акцию.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 141, комментариев: 0
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