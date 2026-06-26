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Депутаты Сургута назначили выборы нового созыва городской Думы

Выборы депутатов Думы Сургута пройдут 20 сентября

Депутаты Сургута назначили выборы нового созыва городской Думы
Фото: Дума Сургута

Депутаты Думы Сургута официально назначили выборы восьмого созыва городского парламента. Решение было единогласно принято на последнем заседании весенне-летней сессии. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября, а основным днем выборов станет 20 сентября.

«Проектом решения предлагается назначить выборы депутатов Думы города восьмого созыва на 20 сентября 2026 года. Вопрос рассматривался на депутатских слушаниях. По результатам рассмотрения предложено принять проект решения с учетом поправок», – сообщил председатель Думы Сургута Александр Олейников.

Как рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Сургута Светлана Гаранина, после официального опубликования решения 27 июня начнется избирательная кампания. Кандидаты в депутаты городской Думы смогут подать документы с 16 июля по 5 августа.

«Мы ожидаем большое количество кандидатов. Еще до назначения выборов на горячую линию поступало много звонков. Люди интересуются избирательным процессом, хотят попробовать себя в статусе выдвиженца, и мы только приветствуем такую инициативу», – отметила она.

Выборы депутатов городской Думы пройдут по 25 одномандатным округам. Всего в дни голосования сургутяне получат семь бюллетеней: по два – на выборах в Государственную Думу России, Думу Югры и Тюменскую областную Думу, а также один – на выборах в Думу Сургута.

По словам Светланы Гараниной, на всех 130 избирательных участках города организуют непрерывное видеонаблюдение. Следить за ходом голосования смогут общественные наблюдатели и представители политических партий.

Ожидается, что впервые участие в выборах примут более шести тысяч сургутян, которым в этом году исполнилось 18 лет.

После заседания глава Сургута Максим Слепов поблагодарил депутатов седьмого созыва за совместную работу и пожелал тем, кто примет участие в выборах, успешной избирательной кампании.

«Я благодарю всех вас за вовлеченность в жизнь города, за те инициативы, которые мы вместе с вами реализовали. Сегодня принято решение о назначении выборов депутатов восьмого созыва. В Думе − парламентские каникулы, а для большинства из вас это активная избирательная кампания, в которой я желаю всем успехов!» − подчеркнул Максим Слепов.

Следующее заседание Думы города назначили на 16 сентября.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 142, комментариев: 0
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