Разбираемся, как действовать при беспилотной и ракетной опасности

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775560844"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1779994762"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZOnoRGUj9T9DE5PM965VOEjX0DVa+d6jKGvCxx4T7oYOQSPaBobE0Kmkgf7bFzo22Mb813VgP/a2pzkJeKb6OUlNuRkNJOLjBVaoMxm30VJFyHKDGI7T+DbvOZeTEn3W"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZOnoRGUj9T9DE5PM965VOEjX0DVa+d6jKGvCxx4T7oYOQSPaBobE0Kmkgf7bFzo22Mb813VgP/a2pzkJeKb6OUlNuRkNJOLjBVaoMxm30VJFyHKDGI7T+DbvOZeTEn3W"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "17742256884e16703b63c22978db930e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcKKkmx"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcKKkmx"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-07 16:20:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-05-28 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775560880"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1779994787"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=WIqJE3xWLK+KMnRC+PQh594L6yciNYznQ1w4WMqhixpJV5mhN1iC7MIgmTH334mxJ9G3OSfh/CRXu3mTUeggPqevVM43zsGJ8ityolUFA1+TSP3DG1I4clZqgRMXq2hg"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=WIqJE3xWLK+KMnRC+PQh594L6yciNYznQ1w4WMqhixpJV5mhN1iC7MIgmTH334mxJ9G3OSfh/CRXu3mTUeggPqevVM43zsGJ8ityolUFA1+TSP3DG1I4clZqgRMXq2hg"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e61f1ce3b7fcf1397307038cec3ee660.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcKKkmx"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcKKkmx"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-07 16:21:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-05-28 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775560844"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1779994762"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZOnoRGUj9T9DE5PM965VOEjX0DVa+d6jKGvCxx4T7oYOQSPaBobE0Kmkgf7bFzo22Mb813VgP/a2pzkJeKb6OUlNuRkNJOLjBVaoMxm30VJFyHKDGI7T+DbvOZeTEn3W"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZOnoRGUj9T9DE5PM965VOEjX0DVa+d6jKGvCxx4T7oYOQSPaBobE0Kmkgf7bFzo22Mb813VgP/a2pzkJeKb6OUlNuRkNJOLjBVaoMxm30VJFyHKDGI7T+DbvOZeTEn3W"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "17742256884e16703b63c22978db930e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcKKkmx"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcKKkmx"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-07 16:20:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-05-28 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775560880"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1779994787"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=WIqJE3xWLK+KMnRC+PQh594L6yciNYznQ1w4WMqhixpJV5mhN1iC7MIgmTH334mxJ9G3OSfh/CRXu3mTUeggPqevVM43zsGJ8ityolUFA1+TSP3DG1I4clZqgRMXq2hg"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=WIqJE3xWLK+KMnRC+PQh594L6yciNYznQ1w4WMqhixpJV5mhN1iC7MIgmTH334mxJ9G3OSfh/CRXu3mTUeggPqevVM43zsGJ8ityolUFA1+TSP3DG1I4clZqgRMXq2hg"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e61f1ce3b7fcf1397307038cec3ee660.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcKKkmx"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcKKkmx"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-07 16:21:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-05-28 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcKKkmx реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcKKkmx реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  75,4388   EUR  88,2651  

Новости

Больше новостей
Как себя чувствует малый бизнес?
Комментировать
0
Больше опросов

​Что делать при получении сигнала о беспилотной или ракетной опасности? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Разбираемся, как действовать при беспилотной и ракетной опасности

​Что делать при получении сигнала о беспилотной или ракетной опасности? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: ru.freepik.com

«Что означают сигналы «беспилотная опасность» и «ракетная опасность» и как на них реагировать? Что делать, если я на работе, в машине или дома?» − спрашивает читательница siapress.ru Альбина С.

Что означает сигнал «Беспилотная опасность»

Этот сигнал вводится, если беспилотники зафиксированы в соседних регионах. В этом случае власти и силовые структуры проводят предупредительные меры: усиливают контроль за воздушным пространством, могут ограничивать мобильный интернет, а также информируют население.

1. При получении сигнала жителям необходимо:

– уточнить местонахождение близких и договориться о месте встречи;
– держать при себе документ, подтверждающие личность, и базовые вещи;
– заранее определить возможные укрытия.

2. При обнаружении летящего БВС необходимо оперативно сообщить в УМВД России по городу Сургуту (телефон − 102) или Единую дежурно-диспетчерскую службу города (телефон – 112):

− фамилию, имя, отчество;

− время и место обнаружения БВС;

− количество аппаратов и их тип (самолетный или квадрокоптерный);

− примерное направление и высоту полета (например: направление на север, высота метров 50, летит в сторону объекта или населенного пункта), а также характер поведения БВС (зависание, барражирование над объектом и т.д.);

− иную важную информацию.

Если объявлена «Угроза атаки беспилотника»

Этот сигнал означает, что существует реальная опасность атаки БВС. В этом случае необходимо как можно быстрее укрыться и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».

Если вы на работе:

– по возможности отключить наружное и внутреннее освещение, за исключением светильников маскировочного освещения (при наличии);
– если сотрудники не могут покинуть рабочее место из-за специфики деятельности, то необходимо занять максимально безопасное место − отойти от окон и занять место с толстыми стенами или перекрытиями;
– не пользоваться лифтом.

Если вы в машине или транспорте:

– немедленно остановиться;
– покинуть транспорт;
– укрыться в ближайшем безопасном месте − подвале, паркинге, переходе, если их нет − в естественные или искусственные углублении на местности (траншеи, канавы, овраги, ямы или большие деревья).

Если вы дома:

– перекрыть газ и воду, отключить электричество;
– плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия;
– взять документы, деньги и необходимые вещи;
– предупредить соседей;
– оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
− спуститься на нижние этажи или в подвал.

Кстати, по возможности нужно держать у себя в готовности «тревожный чемоданчик» с аптечкой со всеми необходимыми лекарствами, запасом воды и продуктов питания, одноразовой посудой, средствами личной гигиены, вещами (нижнее белье, носки, теплая одежда), фонариком с запасом батареек, спичками, газовыми зажигалками, перочинным (универсальным) ножом, нитками, иголкой, ножницами, средствами связи, с зарядными устройствами и сменными элементами питания и т.д.).

При внезапном применении противником БВС (падении БВС)

Услышав характерный звук дрона − от жужжания до звука, напоминающего газонокосилку или мопед, − следует как можно быстрее укрыться в ближайшем здании или выбрать другое безопасное место.

О месте падения беспилотника нужно сообщить в УМВД России по городу Сургуту по телефону 102 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

Категорически запрещается снимать и распространять фото или видео атаки в социальных сетях и мессенджерах − такие материалы могут быть использованы для корректировки и повторных ударов.

Где укрыться и как действовать при атаке беспилотника

Для экстренного укрытия подойдут:

– подвалы и цокольные этажи жилых домов, капитальных зданий и сооружений;
– подземные переходы, паркинги;
– первые этажи подъездов многоквартирных домов;
– внутренние помещения без окон − коридоры, тамбуры, ванные комнаты и другие закрытые пространства.

Если вы находитесь на открытой местности:

– как можно быстрее найдите ближайшее укрытие;
– при его отсутствии используйте естественные и искусственные укрытия − траншеи, канавы, овраги, ямы, а также крупные деревья;
– при взрыве сразу ложитесь на землю, закрывайте голову руками и приоткрывайте рот, чтобы снизить давление;
– не поднимайтесь сразу после первого взрыва − лучше откатиться или отползти в сторону;
– избегайте скопления людей.

Если вы находитесь в автомобиле или общественном транспорте:

– не пытайтесь уехать из зоны атаки − необходимо немедленно остановиться;
– покидайте транспорт с противоположной стороны от предполагаемой угрозы;
– отойдите или отползите как можно дальше от автомобиля;
– укройтесь в ближайшем безопасном месте − подвале, паркинге, переходе или, при их отсутствии, в естественных углублениях на местности.

Если вы находитесь дома:

– по возможности спуститесь на нижние этажи;
– возьмите с собой документы, телефон, радио на батарейках, фонарик, воду и аптечку;
– выберите помещение без окон − ванную, кладовую, коридор или туалет;
– при наличии подвала или погреба спуститесь туда; если их нет − оставайтесь на нижних этажах или в паркинге; чем ниже, тем безопаснее.

Во время атаки беспилотника запрещается подходить к окнам, а также пользоваться лифтом.

При посадке или падении беспилотника запрещается:

– подходить к обломкам и прикасаться к ним − они могут быть ядовитыми или взрывоопасными;
– использовать радиосвязь, мобильный телефон и устройства с GPS-навигацией рядом с местом падения.

После окончания атаки необходимо:
– передвигаться осторожно, внимательно смотреть под ноги;
– не поднимать и не трогать незнакомые предметы;
– следить за детьми и держать их рядом.

Как действовать при сигнале «Ракетная опасность»

При получении сигнала необходимо сразу включить телевизор или радио − там передается официальная информация о порядке действий. После этого действовать нужно быстро, но без паники, принимая меры для собственной безопасности.

Если вы находитесь на улице:

– сохраняйте спокойствие;
– зайдите в ближайшее здание или подземный паркинг;
– используйте для укрытия подвалы и цокольные этажи;
– если рядом нет зданий − укройтесь за бетонными конструкциями или в любом углублении местности;
– оставайтесь в укрытии до окончания обстрела.

Если вы находитесь дома:

– плотно закройте окна и не подходите к ним;
– перекройте газ, воду, отключите электричество;
– укройтесь в помещении с несущими стенами;
– лучше выбрать комнату без окон − ванную, коридор, туалет или кладовую;
– сядьте на пол у стены, подальше от окон.

Если вы в личном или общественном транспорте:

– остановите автомобиль или попросите водителя остановиться;
– отойдите от транспорта на безопасное расстояние;
– найдите укрытие − подъезд, подземный переход или паркинг;
– после прекращения взрывов переместитесь в более надежное укрытие.

Если вы находитесь в общественном здании:

– спуститесь на нижние этажи или в подземный паркинг;
– если подземного помещения нет − выберите комнату с несущими стенами;
– сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь;
– держитесь подальше от окон.

О завершении угрозы сообщат сигналом «Отбой ракетной опасности».

После отмены сигнала:

– не спешите покидать укрытие;
– передвигайтесь осторожно, смотрите под ноги;
– не трогайте подозрительные предметы и боеприпасы;
– держите детей рядом с собой.

Полезные ссылки

Администрация Сургута также поделилась ссылками с памятками и дополнительными разъяснениями:

1. Как вести себя при атаке БПЛА: https://vk.com/wall-172721673_87304

2. Важно знать: памятка про БПЛА: https://vk.com/wall-172721673_85806

3. При обнаружении беспилотного летательного аппарата, а также при угрозе ракетной опасности: https://vk.com/wall-172721673_91694

4. Объясняем различия сигналов тревоги при беспилотной опасности: https://vk.com/wall-172721673_91089

5. Беспилотная угроза: что важно запомнить? https://vk.com/wall-172721673_87759

6. Правила поведения в экстренной ситуации: https://vk.com/wall-172721673_82017

7. О местах расположения укрытий на официальном портале Администрации города во вкладке интерактивные карты города Сургута «Места расположения укрытий для населения». Ссылка: maps.admsurgut.ru/Default.ht....

Сбои в оповещении и альтернативные источники информации

Сегодня жители Югры сообщили, что не все получили уведомления о ракетной опасности, а часть сообщений пришла с задержкой. На фоне этих сбоев некоторые пользователи стали активнее использовать альтернативные способы получения информации.

Один из пользователей под публикацией губернатора региона Руслана Кухарука отметил: «Я лично пользуюсь приложением МЧС России. Оттуда сообщения приходят быстрее, чем по СМС».

Что это за приложение

Мобильное приложение «МЧС России» предназначено для:

– информирования населения о гражданской обороне и защите при чрезвычайных ситуациях;
– оповещения о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных угрозах;
– передачи информации о возможных рисках для жизни и здоровья, включая загрязнение окружающей среды и распространение заболеваний;
– разъяснения правил поведения и способов защиты в экстренных ситуациях.

Где скачать

Приложение доступно бесплатно для смартфонов на Android и iOS. Скачать его можно в магазинах RuStore, Google Play, AppGallery и App Store.

Информация носит профилактический характер и основана на данных администрации Сургута и Сургутского района. Просим соблюдать спокойствие


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:14, просмотров: 221, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1777834818"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1778439274"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=pLv9VPiWE78dcmLZtHtmjOHKWcppV6pMA3TgOAXlL/WqysjFDjmbcLhdN7cadRtjN7+JQYqLd2B5ndKEUhREv/h3TvpD4jVUJH8BlZrdHzzj41douX63Fh9SZxaAemOg"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=pLv9VPiWE78dcmLZtHtmjOHKWcppV6pMA3TgOAXlL/WqysjFDjmbcLhdN7cadRtjN7+JQYqLd2B5ndKEUhREv/h3TvpD4jVUJH8BlZrdHzzj41douX63Fh9SZxaAemOg"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8ba4b2a0dd8f13c76844f37a5ab80634.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcrTVhC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrTVhC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-05-04 00:00:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-05-10 23:54:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#359 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1777834818"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1778439274"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=pLv9VPiWE78dcmLZtHtmjOHKWcppV6pMA3TgOAXlL/WqysjFDjmbcLhdN7cadRtjN7+JQYqLd2B5ndKEUhREv/h3TvpD4jVUJH8BlZrdHzzj41douX63Fh9SZxaAemOg"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=pLv9VPiWE78dcmLZtHtmjOHKWcppV6pMA3TgOAXlL/WqysjFDjmbcLhdN7cadRtjN7+JQYqLd2B5ndKEUhREv/h3TvpD4jVUJH8BlZrdHzzj41douX63Fh9SZxaAemOg"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8ba4b2a0dd8f13c76844f37a5ab80634.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcrTVhC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrTVhC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-05-04 00:00:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-05-10 23:54:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#359 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1777834818"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1778439274"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=pLv9VPiWE78dcmLZtHtmjOHKWcppV6pMA3TgOAXlL/WqysjFDjmbcLhdN7cadRtjN7+JQYqLd2B5ndKEUhREv/h3TvpD4jVUJH8BlZrdHzzj41douX63Fh9SZxaAemOg"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=pLv9VPiWE78dcmLZtHtmjOHKWcppV6pMA3TgOAXlL/WqysjFDjmbcLhdN7cadRtjN7+JQYqLd2B5ndKEUhREv/h3TvpD4jVUJH8BlZrdHzzj41douX63Fh9SZxaAemOg"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8ba4b2a0dd8f13c76844f37a5ab80634.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcrTVhC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrTVhC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-05-04 00:00:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-05-10 23:54:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#359 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#355 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrTVhC реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrTVhC реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Жители Сургута начали экономить, несмотря на рост доходов 581
  2. ​Сургут в начале 2026 года: стабильная экономика и демография, но дефицит кадров 557
  3. ​В Сургуте установили новые арт-объекты ко Дню Победы 542
  4. Отделение СФР по Югре раскрыло размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны 506
  5. В Югре медианная зарплата может превысить 200 тысяч рублей в ближайшие годы 488
  6. В Югре пристав помогала нарушителям закона сохранить конфискованные машины. Теперь она пойдет под суд 484
  7. Власти Югры сообщили о первом возгорании в лесу с начала пожароопасного сезона 450
  8. ​Тюменская инвестиционная команда обменялась опытом с коллегами из Челябинска 438
  9. Правительство России резко увеличит пошлины за гражданство, вид на жительство и разрешение на проживание 433
  10. ​Банк Уралсиб в Челябинской области поддержал конкурс 377
  1. ​В Сургутском районе выставили на торги участок под автодорожный комплекс у моста через Обь 3257
  2. ​Буровик. Человек с большой буквы 2167
  3. ​«Вечный» зам 2156
  4. ​Что, опять поврежденье на трассе? 2140
  5. ​Время, вперед! 1981
  6. ​«Что я сделал для города» 1950
  7. Объединение авто- и жд-вокзала — очевидное решение, которое нужно было принимать сразу. Сургуту нужно не меньше трех транспортных хабов 1934
  8. ​Кушниковы по прозвищу Курочка 1917
  9. ​Владимир Клишин: «Временное решение − тоже решение. Главное, чтобы это не входило в привычку» 1676
  10. ​Пособия, пенсии, СБП, маркировка товаров и визы – что изменится в законах России с мая 1654
  1. ​Лай и гуляй по ГОСТу 12893
  2. Анонимные игроки 5033
  3. ​ФНС получит контроль над переводами россиян 4919
  4. ​Лидия Евлоева: «Физическая активность и питание помогают отсрочить развитие сахарного диабета» 4878
  5. ​В Сургуте демонтируют павильоны на остановке «Все для дома» 4818
  6. ​Сергей Ионов: «Креативным индустриям нужны люди, а не только деньги» 4404
  7. ​Алёна Поль: «Человеку нужен человек, для остального найдется время» 3938
  8. ​Почему «Проект «Аве Мария» − это не «Интерстеллар» // Впервые вижу 3449
  9. ​В Сургутском районе выставили на торги участок под автодорожный комплекс у моста через Обь 3257
  10. ​«Этот звук сирены и голос мы запомнили навсегда»: сотрудник СИА-ПРЕСС, пережившая аварию на Чернобыльской АЭС, поделилась своей историей в эфире у Андрея Малахова 2945

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика