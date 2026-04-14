Разбираем рейтинг качества жизни и позиции Сургута в нем

По итогам первого квартала 2026 года Сургут вошел в число российских городов с достаточно высоким качеством жизни, заняв 34 место. Индекс составил 64,6 балла, следует из исследования Финансового университета при Правительстве РФ.

Где находится Сургут в общем рейтинге

Сургут расположился во второй группе городов ‒ с достаточно высоким качеством жизни. В этой категории он оказался рядом с Самарой, Пермью, Костромой и Томском.

При этом до топ-25, где находятся города с высоким качеством жизни, Сургуту не хватило одного балла ‒ 64,6 против 65,6.

По каким показателям Сургут оказался в числе лучших

Несмотря на позицию в общем рейтинге, Сургут показал сильные результаты по отдельным направлениям.

Город вошел в число лидеров по качеству образования ‒ жители высоко оценивают работу школ, колледжей и вузов. В этом списке Сургут оказался рядом с Грозным, Махачкалой и Мурманском.

Кроме того, Сургут попал в топ городов с лучшими условиями для ведения бизнеса. Здесь его соседями стали Магнитогорск, Тамбов и Набережные Челны.

Это совпадает с текущей экономической динамикой города. По данным администрации, в 2025 году число субъектов малого и среднего бизнеса в Сургуте превысило 21 тысячу, а занятость в этом секторе увеличилась более чем на 12%.

Где Сургут уступает

При этом в перечне городов с наименьшими жалобами на медицину, экологию, ЖКХ или транспорт Сургут не представлен. Это косвенно указывает на наличие проблем именно в этих сферах.

В целом по стране именно работа ЖКХ, качество медицинского обслуживания и доступность жилья чаще всего становятся факторами, снижающими качество жизни.

Этот вывод подтверждается и местной повесткой. Так, по данным Думы Сургута, коммунальные вопросы остаются самой частой причиной обращений горожан ‒ за прошлый год их было почти 200.

Кроме того, в городе регулярно фиксируются проблемы в работе управляющих компаний. Например, ранее УК «Градсервис» лишилась полномочий по обслуживанию семи многоквартирных домов ‒ у организации отозвали лицензию после многочисленных жалоб жителей на уборку мусора и содержание подъездов и дворов.

Дополнительным фактором остаются и проблемы в сфере управления. Например, ранее суд в Сургуте обязал уволить сотрудницу муниципального учреждения за получение взяток.

Социальная среда и безопасность

Отдельным блоком в исследовании оценивается уровень конфликтности и деструктивного поведения.

Сургут не вошел в список городов с наименьшим уровнем таких явлений. Однако локальная статистика показывает неоднозначную картину.

С одной стороны, в 2025 году общее число преступлений в городе снизилось на 4,3%, сократилось количество тяжких и дистанционных преступлений. С другой ‒ выросла уличная и подростковая преступность.

Так, несмотря на улучшение общей криминальной ситуации, отдельные социальные риски сохраняются.

Жилье и экономика

Одним из ключевых показателей качества жизни остается доступность жилья. В этом направлении Сургут также не вошел в число лидеров.

Как рассказал ранее корреспонденту СИА-ПРЕСС директор сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко, рынок недвижимости в городе сейчас находится в стадии перестройки. После ажиотажного спроса в конце 2025 года, вызванного изменениями ипотечных программ, в 2026 году продажи новостроек замедлились, а интерес покупателей сместился в сторону вторичного жилья.

При этом, напомним, Сургут занял второе место в России по снижению цен на новостройки ‒ стоимость квадратного метра упала более чем на 10%.

Общие проблемы: что мешает качеству жизни

По данным исследования, россияне чаще всего называют одни и те же проблемы:

работа ЖКХ;

качество медицинского обслуживания;

доступность жилья;

условия ведения бизнеса.

Кроме того, именно конфликтность, деструктивное поведение, низкий уровень жизни и ограниченный доступ к культурным ценностям чаще всего заставляют людей задумываться о переезде.

Как выглядит картина по другим городам

В топ-15 городов с самым высоким качеством жизни вошли Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург, Владикавказ, Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга, Вологда, Мурманск, Владимир, Севастополь, Тольятти и Краснодар.

Отдельно выделяются города, где почти не фиксируют острых проблем ‒ среди них Владимир, Кострома, Череповец, а также расположенные рядом с Сургутом в рейтинге Йошкар-Ола, Томск, Пермь и Самара.

При этом есть и список городов, где, наоборот, требуется серьезная работа по повышению качества жизни. В него вошли, например, Омск, Челябинск, Красноярск, Иркутск и Нижневартовск.

Сургут в контексте развития

Несмотря на средние позиции в рейтинге, Сургут продолжает укреплять отдельные направления.

Недавно город вошел в национальный туристический маршрут России ‒ туристам предлагают посещение «Старого Сургута» и объектов, связанных с геологами-первопроходцами.

Также Сургут остается одним из популярных направлений для зимних поездок.

Итог

Сургут остается городом с устойчивым, но неоднородным качеством жизни. Сильные стороны ‒ образование и условия для бизнеса. Слабые ‒ традиционные для большинства российских городов проблемы с ЖКХ, медициной и доступностью жилья.

При этом общая динамика показывает: город постепенно улучшает позиции, но до лидеров рейтинга ему пока не хватает комплексного развития сразу по нескольким направлениям.