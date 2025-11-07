Льготную ипотеку ограничили, но рефинансирование станет выгоднее. Эксперты объясняют, как новые правила изменят рынок жилья

С 1 февраля 2026 года правила льготной ипотеки в России изменятся. Минфин вводит ограничение: оформить можно будет только одну ипотеку с господдержкой на семью, а созаемщиками должны выступать оба супруга. Одновременно заемщикам разрешат выгоднее рефинансировать комбинированные кредиты, сохраняя льготную ставку по части займа. Что изменится для заемщиков, почему власти считают эти меры справедливыми и чего опасаются эксперты – читайте в нашей статье.

Адресность против доступности

Нововведения Минфина логичны: государство не отказывается от программы, а делает ее точнее. Таким мнением с корреспондентом siapress.ru поделился инвестор, предприниматель и основатель социальной сети про финансы и инвестиции «БАЗАР» Владислав Никонов.

«Думаю, семейная ипотека в следующем году станет более адресной. Государство оставляет программу, но делает ее точнее – льгота будет предоставляться только один раз на семью. Это позволит сохранить помощь тем, кто действительно в ней нуждается, и снизить нагрузку на бюджет. Принцип остается прежним: поддержка семей с детьми, но в более сбалансированной форме», – сказал он.

По словам спикера, корректировка выглядит закономерно. Изначально программа задумывалась как временная мера поддержки, и теперь, когда рынок адаптировался, а доходы граждан выросли, ее «массовость» теряет смысл.

Также новый подход не приведет к обвалу спроса, а лишь вызовет кратковременный всплеск активности – семьи захотят успеть оформить кредиты по старым правилам. После этого рынок «успокоится и вернется к равновесию», добавил эксперт.

С мнением Никонова частично согласен и руководитель PR-направления компании Genesis Group Михаил Духовный. Он также называет изменения закономерными, но рассматривает их скорее, как фискальную меру, а не заботу о потребителях.

«Бюджетные расходы на субсидии нужно удерживать под контролем, поэтому «два льготных кредита на семью» уходят. Для части семей доступность снизится: например, если у одного из супругов слабая кредитная история или долги ФССП. Отказ может «заблокировать» всю сделку», – считает специалист.

По его мнению, для рынка это станет «охлаждающим душем», однако именно такой шаг позволяет избежать перегрева и обеспечить прозрачность субсидирования.

Почему Минфин пошел на реформу

Аналитик сервиса Brobank.ru Юрий Исаев считает, что решение Минфина имеет два ключевых мотива – упорядочивание системы и экономию бюджета.

«Изначальная цель льготной программы – помощь гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. И возможность оформлять такой займ не в целом семье, а отдельно мужу и жене, открывала окно для манипуляций <…> Не стоит забывать и об экономии бюджета. Отсечение повторного оформления льготной ипотеки в семье сокращает расходы государства на помощь одним и тем же лицам», – отметил в разговоре аналитик.

Он полагает, что значительного падения спроса на ипотеку не будет, поскольку случаи, когда семья берет вторую льготную ипотеку, – единичны. В таком случае, рынок в целом отреагирует спокойно.

Эффект последнего вагона

Некоторые эксперты ожидают временный ажиотаж на рынке жилья. Застройщики уже используют новость от Минфина как маркетинговый инструмент – под лозунгом «успейте до февраля», поделился Михаил Духовный: «Прямо сейчас выраженного всплеска мы не видим: ни ажиотажа, ни заметного сдвига долей льготных/рыночных сделок пока нет. Но сама новость «разогрета» и в ближайшие месяцы возможен эффект «последнего вагона» – особенно у семей, которые планировали разделить покупку на два объекта».

Более настороженно оценивает перспективы исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. Он предупреждает – спрос на новостройки после вступления новых правил может просесть, особенно со стороны обеспеченных семей.

«Мы разделяем позицию экспертов, которые ожидают всплеск разводов для льготного кредита. Молодежь также задумается, а не выгоднее ли, родив ребенка вне брака, взять один жилкредит, а потом пойти за второй льготной ипотекой. Ведь правилами это не запрещено. Поскольку схему с двумя кредитами закроют, ипотечный рынок потеряет наиболее платежеспособных клиентов-супругов», – отметил спикер.

Действительно, Минфин рискует частично «остудить» спрос на рынке новостроек, однако большинство аналитиков полагают, что этот эффект будет временным и не приведет к кризису.

Рефинансирование: ощутимая выгода для заемщиков

Второе важное изменение – возможность рефинансирования комбинированных ипотек. Речь идет о случаях, когда часть кредита оформлена по льготной ставке (например, 6%), а оставшаяся – по рыночной. Раньше при рефинансировании льготная часть теряла свой статус, и заемщик лишался субсидии. Теперь банки будут учитывать обе составляющие и позволят перекредитовать только «дорогую» часть займа.

«Допустим, семья взяла ипотеку на 8 млн рублей: половина по льготной ставке 6%, половина – по рыночной 14%. После рефинансирования дорогую часть можно снизить до 10%. Это уменьшит ежемесячный платеж примерно на 15-20 тысяч рублей», – пояснил Никонов.

Между тем Михаил Духовный привел конкретный пример, где экономия может составить до 13 тысяч рублей ежемесячно, или около 17% от общей нагрузки.

«Если взять типичную «комбо»-схему на 20 лет на 8 млн рублей, где 6 млн идут по льготным 6%, а «хвост» 2 млн рублей – по рыночным 20%, то текущий суммарный платеж получается порядка 77 тыс. рублей в месяц: около 43 тыс. рублей по льготной части и примерно 34 тыс. рублей по рыночной. При рефинансировании только «рыночного хвоста» в 2026 году до условных 11% (льготные 6% сохраняются по базовой части) платеж по хвосту снижается до примерно 21 тыс. рублей, а общий – до 64 тыс. рублей. Экономия – порядка 13 тыс. рублей ежемесячно, то есть около 16-17% от исходной нагрузки, плюс заметное сокращение переплаты на горизонте всего срока», – уточнил он.

Еще более наглядные расчеты описал Юрий Исаев. Он смоделировал ситуацию, когда семья оформила комбинированную ипотеку на 8 млн рублей в начале 2024 года – в разгар высоких ставок.

«Если комбинированная ипотека была оформлена в момент пиковых ставок – конце 2024 или первой половине 2025 года, то разница может оказаться существенной. Например, в феврале оформлена комбинированная ипотека на 15 лет в регионе на 8 млн рублей. 6 млн рублей – по льготной ставке, остальные 2 млн рублей – по рыночной. В начале года ставка могла составлять 25% годовых. По ней ежемесячный платеж – 42 710 рублей. После года выплат и при рефинансировании в феврале 2026 года под 21% платеж снизится до 36 736 рублей. Экономия составит почти 6 тысяч рублей в месяц, или около 14%. А за весь срок выплаты выгода достигнет 999 тысяч рублей, то есть почти миллион рублей экономии», – поделился аналитик.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что именно возможность рефинансирования комбинированных ипотек – самый очевидный плюс реформы Минфина. Если ограничение «одна льготная ипотека на семью» делает программу более строгой, то обновленный механизм перекредитования, напротив, возвращает заемщикам часть гибкости и снижает долговую нагрузку.

Как банки переживут новую ипотеку

Все эксперты сходятся в том, что для банков эти новшества скорее шаг к стабильности, чем к прибыли. Никонов думает, что упорядочивание программы снизит риски и укрепит рынок: «Льготные программы не дают большой маржи, но обеспечивают предсказуемый поток клиентов. Когда программа становится упорядоченной, это снижает риски и создает здоровый рынок В долгосрочной перспективе выигрывают все – и семьи, и банки, и государство».

Михаил Духовный поддерживает его позицию: ограничения «охладят перегрев» и уменьшат давление на капитал, но при этом позволят банкам расширить рынок рефинансирования.

В то же время Исаев обращает внимание, что доходность кредитных организаций снизится – как из-за уменьшения числа сделок, так и из-за падения маржи по комбо-ипотекам.

«До нововведения рефинансировать комбо-ипотеку было невыгодно. А после перекредитования маржа по такому долгу станет меньше. Но при этом у банков появится возможность привлечь новых, более дисциплинированных клиентов», – резюмирует аналитик.

Итог: меньше массовости, больше адресности

В целом эксперты рассматривают реформу как переход к новому этапу ипотечной политики – от массового субсидирования к точечной поддержке.

При этом сокращение числа потребителей неизбежно отразится на рынке, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

«Воздействие новых правил на рынок недвижимости приведет к сокращению числа потенциальных покупателей с доступом к льготному финансированию. В результате эта ситуация неизбежно приведет к снижению платежеспособного спроса в сегменте первичного жилья, особенно в регионах, где строительная отрасль критически зависела от государственных программ поддержки», – сообщил он.

Однако, как подчеркивают Никонов и Исаев, рынок в итоге приспособится: семьи научатся точнее планировать кредиты, а банки – лучше управлять рисками.

Переходный период, скорее всего, пройдет с кратковременными всплесками и корректировками, но уже к концу 2026 года ситуация стабилизируется.

Программа семейной ипотеки, считают аналитики, останется ключевым инструментом господдержки, но ее миссия изменится: теперь она должна помогать тем, кто действительно нуждается, а не тем, кто просто может позволить себе льготный кредит.