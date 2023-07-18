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Как получить отпуск более 28 дней? Отвечает эксперт

Эксперт рассказала югорчанам, кто может получить отпуск более 28 дней и как рассчитываются отпускные

Как получить отпуск более 28 дней? Отвечает эксперт
Фото: ru.freepik.com

О том, кто может отдыхать больше 28 дней и как рассчитываются в таком случае отпускные, рассказала в своей новой статье Наталья Голованова, глава Исследовательского центра SuperJob.

Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска у любого работника — 28 календарных дней. Отпуск более чем на 28 календарных дней может быть предоставлен в 2 случаях:

1) если работнику установлен «удлиненный отпуск»;
2) если работник имеет право на ежегодный дополнительный отпуск.

Удлиненный отпуск

Под удлиненным отпуском следует понимать ежегодный основной отпуск более 28 календарных дней. Такой отпуск устанавливается работнику на основании закона. При этом закон не предусматривает возможности для работодателя самостоятельно установить работникам удлиненный отпуск.

Кому предоставляется такой отпуск:

Есть и другие случаи, когда предоставляется удлиненный отпуск, но это уже частные примеры (например, судьям — 30 рабочих дней, спасателям — от 30 до 40 суток и т. д).

Дополнительный отпуск

Из самого названия отпуска следует, что дополнительный отпуск предоставляется дополнительно к основному отпуску (который, напомним, составляет минимум 28 календарных дней).

Дополнительный отпуск предоставляется в 2 случаях:

1) в случае, предусмотренном законом;
2) в случае, предусмотренном трудовым (или коллективным) договором или локальным актом работодателя.

Вот несколько примеров, когда дополнительный отпуск предоставляется в соответствии с законом:

Помимо этого, работодатель сам может установить в организации дополнительные отпуска для своих сотрудников. Такое право предусмотрено статьей 116 Трудового кодекса РФ. Например, работодатель может установить дополнительный отпуск:


— при определенном стаже работы;
— при наступлении определённого возраста;
— по состоянию здоровья;
— при наличии несовершеннолетних детей;
— в других случаях.

Но нужно помнить, что у работодателя есть обязанность предоставить работникам только те отпуска, которые предусмотрены законом. Предусматривать или нет дополнительные отпуска «от себя» — это выбор компании. Если работодатель не установит дополнительный отпуск у себя в организации, нарушением это являться не будет.

Как оплачиваются удлиненные и дополнительные отпуска

Все оплачиваемые отпуска подлежат оплате по единому правилу. Ежегодный основной и дополнительный отпуск оплачиваются исходя из средней заработной платы работника.

Чтобы рассчитать среднюю заработную плату, нужно взять все выплаты, которые получал работник в качестве заработной платы за последние 12 месяцев, предшествующих началу отпуска (расчётный период). Например, если работник уходит в отпуск с 10 октября 2022 г., нужно будет учитывать период с 1 октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.

Затем нужно определить средний дневной заработок. Для это нужно сумму выплат за предшествующий год разделить на 12 и разделить на 29,3 (среднее количество дней в месяце). В виде формулы это выглядит так:

Средний дневной заработок = заработная плата за 12 месяцев : 12 : 29,3

Далее средний дневной заработок нужно умножить на количество дней отпуска (и основного, и дополнительного) — получится общий размер «отпускных», которые работник должен получить при уходе в отпуск.

Обратите внимание: если один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не полностью, средний заработок нужно будет считать немного по-другому. Формулы для расчета среднего заработка в таком случае будут выглядеть так:

Средний дневной заработок = выплаты за отчетный период : (29,3 • количество полностью отработанных месяцев + количество календарный дней в неполностью отработанных месяцах)

Количество календарных дней в неполностью отработанном месяце = 29,3 : количество календарных дней месяца • количество отработанных календарных дней в этом месяце

Можно ли заменить деньгами часть отпуска?

Да, можно, но при соблюдении условий. В соответствии со статьей 126 Трудового кодекса РФ, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Из этого правила можно сделать следующие выводы:

1. Заменить деньгами можно только часть отпуска, которая превышает 28 дней. Например, если у работника отпуск составляет 30 календарных дней, то по его заявлению можно за 2 дня получить денежную компенсацию. Если весь отпуск составляет 28 дней, то заменить его деньгами нельзя. Исключение — увольнение. При увольнении работник должен получить компенсацию за все неиспользованные отпуска.

2. Получить деньги вместо части отпуска можно только по заявлению работника. Если работник с таким заявлением не обратится, то ему должны быть предоставлены все дни отпуска.

3. У работодателя есть выбор: удовлетворить или нет заявление работника. Если работодатель против, он может отказать в выплате сотруднику денежной компенсации за часть отпуска и предоставить все положенные дни отпуска.

Также нужно помнить, что закон определяет случаи, когда отпуск не может быть заменен деньгами, даже если он длится более 28 дней. Так, не допускается замена денежной компенсацией отпуска беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 114, комментариев: 0
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