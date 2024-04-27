Сургутянина оштрафовали на 600 тысяч рублей за экстренную посадку самолета

В Перми осудили 40-летнего авиадебошира из Сургута, из-за которого самолет совершил экстренную посадку. Об этом сообщает телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в минувшем январе. Пассажир рейса Сургут - Москва начал вести себя неадекватно: разбил стакан и порезал осколками руки. В результате пилот самолета совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми «Большое Савино», где сургутянина передали сотрудникам правоохранительных органов. При досмотре у него обнаружили наркотики в значительном размере.

Суд признал жителя Сургута виновным в незаконном приобретении, хранении наркотиков и хулиганстве и приговорил к штрафу в размере 600 тысяч рублей.