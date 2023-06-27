Панк-сказка про историю становления группы и визуализация фэнтези-вселенной по песням «Короля и Шута»

2 марта состоялась премьера сериала «Король и Шут». В первый день посмотрели 410 тысяч зрителей, это стало рекордом «Кинопоиска».

Оценка сериала на «Кинопоиске»— 8,2 балла из 10.

Горшок, Князь и Шут — герои панк-сказки, в которой студенты реставрационного училища стали одной из главных рок-групп страны. Действие сериала разворачивается параллельно в двух мирах: в Петербурге 90-х/00-х годов, где начинают свой путь молодые Горшенев с Князевым, а также в выдуманной фэнтезийной вселенной, в которой Горшок и Князь идут спасать принцессу.

Стоит понимать, что это не документальный сериал. Создатели визуализировали вселенную страшных сказок из песен «Короля и Шута», и совместили эту фэнтэзийную линию с реалистичным повествованием истории становления группы.

В создании сериала принимали участие люди, непосредственно связанные с «Королем и Шутом»: продюсировал сериал Андрей Князев — фронтмен группы, его жена Агата и Игорь Гудков, снявший три фильма — концерта «КиШа». В качестве композитора пригласили брата Михаила Горшенева —Алексея (лидера группы «Кукрыниксы»). Так же на съемках присутствовала мама Михаила.

Князь помогал выбирать актеров, а сценарий основан на его воспоминаниях. Несмотря на то, что сюжет основан на множестве источников, включая интервью и воспоминания разных членов группы, именно Андрей выступал экспертом. Он оценивал достоверность сцен, диалогов и поведения героев.

«На стадии разработки сериала я встречался со сценаристом Дмитрием Лемешевым, рассказывал ему истории про группу, наши традиции, шутки. Затем, когда сценарий уже был написан, мы читали каждую сцену и вместе с авторами корректировали», — рассказал Андрей Князев.

Мне понравился сериал, но поняла я его не с первого раза. После первого просмотра оценила лишь визуальную составляющую. Для полноты картины пришлось познакомиться с творчеством группы поближе. Я посмотрела интервью Князя и Горшка, послушала подкасты с актерами сериала и переслушала все альбомы. И вот только тогда я смогла оценить картину по достоинству. Многим не понравилось то, что в сериале есть неточности истории группы. Но стоит понимать, что это не документальный фильм, а панк—сказка по мотивам истории «Король и Шут».

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