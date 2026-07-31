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​Больше 10,5 тысячи семей в УрФО и Башкирии решили проблемы с кредитами с помощью Сбера в апреле–июне 2026 года

Людям, которые столкнулись с финансовыми сложностями, Сбер предлагает несколько вариантов решения проблем

​Больше 10,5 тысячи семей в УрФО и Башкирии решили проблемы с кредитами с помощью Сбера в апреле–июне 2026 года
Фото: Сбер

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Во втором квартале 2026 года больше 10,5 тысячи семей в УрФО и Республике Башкортостан урегулировали проблемную задолженность благодаря поддержке Сбера. Общая сумма урегулированной задолженности составила 9,4 млрд рублей — это на 16% больше, чем за такой же период прошлого года (в первом квартале 2025-го помощь получили 9,4 тысячи уральских и башкирских семей на общую сумму 8 млрд рублей). В целом по России за апрель–июнь 2026 года специалисты Сбера помогли урегулировать задолженность 85 тысячам семей на сумму 70 млрд рублей.

Людям, которые столкнулись с финансовыми сложностями, Сбер предлагает несколько вариантов решения проблем. Клиенты могут воспользоваться как государственными, так и собственными программами банка.

Среди госпрограмм (вторые по востребованности среди всех мер поддержки) — кредитные и ипотечные каникулы. За апрель–июнь в УрФО и Башкирии их оформили 3 тыс. человек, урегулировав долги на 3,9млрд рублей. В первом квартале показатели были сопоставимы.

Если человек не может воспользоваться кредитными или ипотечными каникулами, ему могут помочь собственные программы Сбера. Они доступны по всем видам кредитов: ипотека, потребительские займы, автокредиты и кредитные карты.

• Реструктуризация поможет временно снизить ежемесячный взнос по кредиту. Этот вариант остаётся самым популярным в 2026 году: его во 2-м квартале выбрали почти 6,6 тыс. клиентов Сбера в УрФО и Башкирии, урегулировав долги на 4,5 млрд рублей (в первом квартале — 5,3 тыс. человек и так же 4,5 млрд рублей).

• Комплексное урегулирование станет хорошим вариантом для тех, у кого есть долговые обязательства не только перед Сбером, но и другими банками. Этой программой поддержки во втором квартале 2026 года воспользовались 710 заёмщиков, закрыв вопросы на сумму 942 млн рублей (в первом квартале — 741 заёмщик и 1 млрд).

• Мировое соглашение — ещё один вариант реструктуризации долгов. Он поможет тем, у кого уже образовалась длительная просрочка без принудительного взыскания. Во втором квартале в Башкирии и УрФО 51 человек заключил такие соглашения примерно на 50 млн рублей (в первом квартале — 75 соглашений на 96 млн рублей).

В экстренных ситуациях Сбер также может предложить погасить долг за счёт реализации залогового имущества через платформу Portal DA. С начала года с её помощью клиенты Сбера по всей России продали активов на 10 млрд рублей.

На стадии банкротства также возможно урегулирование: во втором квартале такими инструментами воспользовались 1595 клиентов по всей стране, что позволило им избежать процедуры банкротства и восстановить платёжеспособность.

Кроме того, специалисты Сбера информируют клиентов о государственной программе социальных контрактов, которая помогает с трудоустройством или получением новой профессии.

Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка:

«Когда человек сталкивается с финансовыми трудностями, ему нужна реальная помощь — быстрая, понятная и без лишней бюрократии. Помогает в этом цифровизация. 92% наших клиентов , обратившихся за реструктуризацией, подают заявку в приложении СберБанк Онлайн — так быстрее и проще. Мы позаботились о том, чтобы приложение подсказывало им важные вещи: напоминало о предстоящем платеже, чтобы не возникло просрочки, или вовремя сообщало об одобренной реструктуризации, чтобы человек мог сразу воспользоваться персонализированным предложением. Форма заявки гибкая и адаптируется под каждую программу и жизненную ситуацию. В 80% случаев дополнительное соглашение можно подписать, не выходя из дома. Мы стремимся, чтобы каждый клиент мог восстановить свою платёжеспособность и с уверенностью смотреть в завтрашний день».

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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