Оформить ПДС в Ханты-Мансийском НПФ теперь можно через «Госключ»

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Заключить договор по Программе долгосрочных сбережений в Ханты-Мансийском негосударственном пенсионном фонде теперь можно через приложение «Госключ». Электронная подпись подтверждает договор сразу, без дополнительных шагов.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – государственная программа, инициированная президентом России и реализуемая под контролем Министерства финансов РФ и Банка России. Она позволяет формировать дополнительный доход за счёт личных взносов, государственного софинансирования до 36 000 рублей в год, инвестиционного дохода и налогового вычета. Важная возможность программы: участники могут направить в ПДС пенсионные накопления, которые с 2014 года заморожены в системе обязательного пенсионного страхования. Этой возможностью уже воспользовались почти три тысячи клиентов Ханты-Мансийского НПФ, переведя в ПДС накопления на сумму около 1,7 млрд рублей.

Средства в ПДС инвестируются, и полученный доход увеличивает накопления клиента. По итогам 2025 года Ханты-Мансийский НПФ начислил клиентам по ПДС 22,72% годовых*. Это наивысший показатель среди фондов, раскрывших результаты за этот период, по данным мониторинга «РБК Инвестиции».

«В 2025 году мы показали отличную доходность по ПДС, и это отражает инвестиционную стратегию, которую Фонд выстраивал последовательно, – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова. – Для нас принципиально важно, чтобы воспользоваться всеми преимуществами ПДС – государственным софинансированием, налоговым вычетом и инвестиционным доходом – было также просто, как открыть приложение на телефоне. Подключение «Госключа» – это продолжение этой логики: чем меньше барьеров между клиентом и его накоплениями, тем лучше».

Новый способ оформления договора через «Госключ» дополняет уже действующий онлайн-сервис. Также на официальном сайте Ханты-Мансийского НПФ hmnpf.ru дистанционно можно оформить остальные услуги фонда – от заключения договора до назначения выплат.

Ханты-Мансийский НПФ работает на рынке пенсионного обеспечения с 1995 года. Сегодня клиентами фонда являются около 370 тысяч человек.

* Результат инвестирования в прошлом не гарантирует доходность в будущем.

Erid: 2SDnjdrKSmp

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"