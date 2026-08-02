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Очередная трагедия на воде в Югре — утонула женщина

В Нижневартовске на озере Комсомольское утонула женщина

Очередная трагедия на воде в Югре — утонула женщина
Фото siapress.ru

На озере Комсомольское в Нижневартовске утонула женщина. Ее тело обнаружили в месте, где купаться запрещено. Об этом сообщили в МЧС Югры. В настоящее время обстоятельства гибели устанавливают следственные органы.

По данным спасателей, с начала купального сезона в Югре произошло более 40 происшествий на водоемах. С учетом последнего случая число погибших достигло 34 человек, в том числе шести детей. При этом сотрудникам МЧС удалось спасти 25 человек.

В ведомстве вновь напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности: купаться только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели, не заходить в воду после употребления алкоголя и не оставлять детей без присмотра у водоемов.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 141, комментариев: 0
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