Магнитные шарики едва не стоили жизни годовалому ребенку в Сургуте

Врачи Центра охраны материнства и детства Сургута спасли малыша, который проглотил 32 магнитных шарика. Из-за этого у ребенка образовались восемь сквозных отверстий в кишечнике, а его состояние врачи оценивали как тяжелое. Об этом рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«К нам в экстренном порядке поступил маленький пациент – малыш возрастом всего 1 год и 1 месяц. На протяжении двух суток ребенка мучили многократная рвота, высокая температура, беспокойство и выраженная сонливость. Из инфекционного отделения СОКБ после рентгенологического обследования малыш был срочно переведен в наш Центр. Состояние ребенка при поступлении расценивалось как тяжелое развилась кишечная непроходимость и острый инфекционно-воспалительный процесс», – сообщила Белоцерковцева.

Сначала малыша стабилизировали в реанимации: восполнили потерю жидкости, начали антибактериальную терапию и обезболивание. После этого ребенка экстренно прооперировали.

Во время операции хирурги обнаружили, что магнитные шарики притянулись друг к другу через стенки кишечника.

«В тонком кишечнике магниты притянулись друг к другу через стенки органа, образовав восемь сквозных («целующихся») перфоративных отверстий. Через эти разрывы содержимое кишечника попадало в брюшную полость, вызвав сильнейший агрессивный воспалительный процесс», – указала президент Центра.

Врачам удалось извлечь из кишечника ребенка 32 магнитных шарика диаметром около пяти миллиметров и ушить все повреждения.

После операции мальчик прошел сложный курс лечения в реанимации, где получал внутривенное питание, обезболивающую и антибактериальную терапию, а также препараты для восстановления работы кишечника. Затем его перевели в хирургическое отделение.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Его уже выписали домой.

Лариса Белоцерковцева призвала родителей внимательно следить за тем, с какими игрушками играют маленькие дети.

«Магнитные конструкторы и шарики – это смертельная опасность для маленьких детей. Попадая в желудочно-кишечный тракт по отдельности, магниты с огромной силой притягиваются друг к другу, зажимают стенку кишки, вызывая омертвение тканей и прободение всего за считанные часы. Пожалуйста, проверьте игрушки ваших детей. Избавьтесь от мелких магнитов, если в доме есть малыши», – обратилась она к родителям.