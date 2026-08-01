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​В Югре запускают конкурс на создание новых туристических маршрутов

В Югре создадут банк новых туристических маршрутов

​В Югре запускают конкурс на создание новых туристических маршрутов
Фото: Руслан Кухарук

Власти Югры приглашают жителей и путешественников предложить новые туристические маршруты по арктической части округа. Лучшие идеи смогут представить регион на всероссийском конкурсе, где главный приз составляет три миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

«В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» запускаем проект «Открой Арктику Югры: проложи свой путь!» – формируем банк новых туристических маршрутов по Березовскому и Белоярскому районам, чтобы сделать отдых в нашем регионе доступнее и интереснее», – говорится в сообщении.

По словам главы региона, участию принимаются путешествия любого формата – пешие, водные, автомобильные и другие. Главное условие – маршрут должен отражать самобытность и уникальный колорит югорской Арктики.

Авторы лучших проектов получат возможность представить свои маршруты на всероссийском конкурсе путешествий «Дальний Восток – Земля приключений», победитель которого получит гран-при в размере трех миллионов рублей.

Подать заявку и предложить собственную идею туристического маршрута можно до 27 сентября на сайте.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 151, комментариев: 0
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