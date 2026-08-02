В Радужном пятилетний мальчик выпал из окна и погиб

В Радужном следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетнего мальчика, выпавшего из окна квартиры на пятом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщили в СУ СКР по Югре. Трагедия произошла в доме, расположенном в шестом микрорайоне города. После падения ребенка доставили в больницу, однако спасти его не удалось — от полученных травм мальчик скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В СКР также призвали жителей региона сообщать в полицию по телефонам 02 или 112, если они заметили малолетнего ребенка у открытого окна.

По данным правоохранительных органов и МЧС, ежегодно в России из окон выпадают около тысячи детей. Более 60% таких случаев приходится на детей младше пяти лет, при этом часть происшествий происходит, когда дома находятся взрослые.