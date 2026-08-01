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​Рост воды в Туре в Тюмени замедлился до одного сантиметра за сутки

Уровень Туры в Тюмени достиг 892 сантиметров

​Рост воды в Туре в Тюмени замедлился до одного сантиметра за сутки
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень воды в реке Туре в Тюмени продолжает расти, однако темпы подъема вновь снизились. По данным на утро 1 августа, за сутки река прибавила всего один сантиметр и достигла отметки 892 сантиметра. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Несмотря на замедление роста, уровень воды по-прежнему превышает отметку опасного явления – сейчас она превышена на 42 сантиметра.

Накануне, 31 июля, Тура поднялась на два сантиметра, достигнув 891 сантиметра. Таким образом, уже второй день подряд скорость подъема воды постепенно снижается.

Продолжает расти и уровень воды в других реках региона. На гидропосту Богандинское в Тюменском округе река Пышма за сутки прибавила 20 сантиметров, достигнув отметки 584 сантиметра. До уровня опасного явления остается 78 сантиметров.

На гидропосту Покровское в Ярковском округе уровень воды в Туре составил 848 сантиметров, увеличившись за сутки на 16 сантиметров. До опасной отметки здесь остается 58 сантиметров.

Почти достигла критического уровня и река Тавда. На гидропосту в Нижней Тавде вода поднялась до 946 сантиметров, прибавив за сутки один сантиметр. До отметки опасного явления остается всего четыре сантиметра.

Напомним, ранее в Тюмени и в Тюменском округе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 210, комментариев: 0
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