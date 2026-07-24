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​В Югре с начала купального сезона на воде погиб 31 человек

Шесть детей погибли на водоемах Югры с начала купального сезона

​В Югре с начала купального сезона на воде погиб 31 человек
Фото: СИА-ПРЕСС

С начала купального сезона на водоемах Югры зарегистрировали 40 происшествий. Погиб 31 человек, в том числе шестеро детей, сообщили в региональном управлении МЧС России. Спасателям удалось помочь 24 людям, среди них были пятеро детей.

«При нахождении на водоеме всегда следите за детьми, не оставляйте их без присмотра. Исключите употребление спиртных напитков, так как алкоголь притупляет внимание. Избегайте купания в необорудованных местах», – отметил заместитель начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Югре Станислав Тышкевич.

В МЧС также напомнили, что купаться следует только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Нельзя игнорировать знак «Купание запрещено», заплывать за буйки и выходить на воду на маломерном судне без спасательного жилета.

Ранее Роспотребнадзор Югры назвал водоемы, которые по санитарно-гигиеническим показателям могут использоваться для организации пляжей. С начала купального сезона специалисты проверили 55 водных объектов, однако требованиям соответствовали только 25 из них.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 103, комментариев: 0
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