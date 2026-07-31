В Сургуте продолжается большая проверка детских площадок на безопасность

В Сургуте усилили контроль за состоянием дворовых игровых комплексов. Плановые проверки детских площадок проходят ежегодно, однако в этом сезоне работа организована в особенно строгом режиме — по поручению главы города Максима Слепова. В рейдах участвуют специалисты администрации, депутаты и общественные активисты. Главная задача — выявить потенциально опасные элементы и добиться их оперативного устранения.

Поводом для масштабной ревизии стали обращения родителей, обеспокоенных состоянием оборудования во дворах. Максим Слепов подчеркнул, что безопасность детей остается безусловным приоритетом. «На состояние оборудования жаловались жители Сургута, переживая за безопасность своих дочерей и сыновей. Поручил специалистам профильных структур вместе с активистами местного отделения «Молодая Гвардия Единой России», депутатами городской думы организовать рейды. Безопасность и здоровье наших детей – приоритет. Все территории должны быть в нормативном состоянии и отвечать всем необходимым требованиям», – отметил он.

За два месяца комиссия обследовала около 200 площадок. Нарушения обнаружили на 80 объектах. При каждом осмотре специалисты проверяют исправность горок, качелей и игровых комплексов, надежность креплений, состояние несущих конструкций и наличие покрытия, способного смягчить удар при падении.

Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Галина Набиева рассказала, что замечания чаще всего повторяются. «Проведено обследование порядка 200 площадок, по 80 установлены нарушения. Они, как правило, типовые. Это недостаточность ударопоглощающего покрытия и нарушение несущей способности тех или иных конструктивных элементов. Если мы говорим о нарушениях, связанных с конструктивными элементами, то законодатель нас обязывает в данном случае обращаться к заводу-изготовителю и те или иные конструктивные элементы закупать у него и менять», — сообщила она.

После осмотра составляется акт, а управляющей компании направляется требование устранить недостатки. Если повреждено резиновое покрытие, его восстанавливают или подвозят дополнительный песок. Если изношены элементы игрового комплекса, необходимые детали закупают у производителя. В администрации отмечают, что большинство управляющих организаций реагируют на замечания оперативно.

Так, во дворе дома №30 на улице Гагарина ранее обнаружили прогнившие деревянные мостики и дефекты напольного покрытия. При повторной проверке специалисты увидели, что поврежденные элементы восстановлены, покрытие приведено в нормативное состояние, конструкции окрашены, а прилегающая территория благоустроена. Теперь площадка вновь безопасна для детей.

Активист «Молодой Гвардии» Зораник Мадосян отметил, что около 70 процентов проверенных площадок соответствуют требованиям. По его словам, часть недостатков связана с северным климатом: деревянные опоры и другие элементы быстрее изнашиваются под воздействием влаги и перепадов температуры.

Всего в 2026 году комиссии предстоит обследовать около 700 игровых комплексов. Утвержденный перечень объектов дополняется по обращениям сургутян. Заместитель главного инженера по эксплуатации УК «Система» Оксана Букина пояснила, что заявки с детских площадок рассматриваются в приоритетном порядке. «В первую очередь, если что-то сломалось на детской площадке, жители Сургута всегда могут обратиться к мастеру – он постоянно находится во дворе. Если вдруг его не оказалось на месте, на информационном стенде указан номер аварийно-диспетчерской службы. Телефонные номера продублированы и в подъездах, на досках объявлений. Еще один важный момент: по всем заявкам, которые поступают именно с детских площадок, мы стараемся реагировать максимально быстро – буквально в течение часа-двух», – отметила она.

Проверки продолжатся во всех микрорайонах Сургута. Итоги каждого выезда передают главе города, а информацию о выявленных нарушениях публикуют на официальных ресурсах.

При поддержке Администрации Сургута