Тюмень и Екатеринбург договорились о сотрудничестве в креативной сфере

Два крупнейших города Уральского федерального округа договорились о совместной работе в сфере креативных индустрий. Соглашение между Тюменью и Екатеринбургом подписали на расширенном выездном заседании Ассоциации муниципальных образований «Города Урала», где обсуждали экономику городов, задачи и перспективы развития. Об этом рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Документ предполагает обмен лучшими практиками, укрепление профессиональных связей между представителями креативного сообщества, проведение совместных встреч, консультаций и других мероприятий, направленных на развитие отрасли.

На заседании тюменская делегация представила свой опыт в двух ключевых направлениях — спорте как инструменте формирования бренда города и развитии креативных индустрий от экспериментальной модели к масштабируемой системе.

Повод для такого сотрудничества у Тюмени есть: с 2022 года в городе удалось выстроить эффективную модель развития отрасли и создать решения, которые сегодня тиражируются в более чем 20 муниципалитетах. Ключевые практики Тюмени вошли в федеральный стандарт развития креативных индустрий Агентства стратегических инициатив.

За пять лет поддержку в регионе получили более 7 тысяч предпринимателей, более 50 проектам предоставлены грантовые средства. В Тюмени открыт первый в России креативный кластер «809», в основе программы которого — традиционные ценности.

Ранее, в рамках соглашения между городами до 2027 года, уже были запланированы мероприятия по обмену опытом в области торгово-экономического сотрудничества, инвестиционной деятельности, строительства, образования, культуры, спорта и молодежной политики.