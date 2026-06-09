Власти Югры создадут в Нягани промышленную площадку для десяти предприятий

В Нягани к 2030 году планируют создать крупный производственный кластер, где будут работать не менее десяти предприятий. Правительство Югры согласовало выделение средств на подготовку промышленной площадки, сообщает stribuna.ru.

На территории могут появиться производства в сфере лесопереработки, строительных материалов, химической промышленности и нефтесервисного оборудования. Также рассматривается размещение предприятий по выращиванию продуктов и растений и логистических комплексов.

«Направляем средства на реализацию инвестиционного проекта «Промышленная площадка города Нягань», а именно – на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, подготовку земельного участка. Проект включает два этапа, завершение работ запланировано в первой половине 2028 года. Это подготовит площадку для будущих инвестиций и будет способствовать развитию промышленности в регионе», — сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Для резидентов площадки будут доступны налоговые льготы, субсидии и гранты на возмещение части затрат при запуске производства. Предприятиям также предложат индивидуальное сопровождение со стороны органов власти.

По планам региона, новый кластер позволит создать более тысячи рабочих мест, укрепить импортозамещение и повысить инвестиционную привлекательность Югры.