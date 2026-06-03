Спрос на путешествия в Югру весной вырос почти на 46%

Интерес туристов к путешествиям в Югру минувшей весной вырос на 45,7% по сравнению с 2025 годом. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip и ВТБ, которое публикует «Лента.ру».

Югра вошла в число направлений с самым быстрорастущим спросом. В этом же списке оказались Самарская область, где интерес вырос на 45,9%, Удмуртия с ростом на 44%, а также Оренбургская, Астраханская и Ульяновская области.

По количеству посещений лидером традиционно остается Санкт-Петербург. На него пришлось 15,6% от общего числа отельных заказов по всем регионам. Краснодарский край занял второе место с долей 11,9%, Татарстан вышел на третью позицию, опередив Московскую область. Пятерку лидеров замкнула Свердловская область.

Ранее в Югре начали обновлять туристическую инфраструктуру. Работы прошли в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко в Ханты-Мансийске, который привлекает тысячи болельщиков. Также в регионе ремонтируют гостиничный комплекс «Югра» и другие отельные здания.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отмечал, что развитие туристической инфраструктуры остается одним из ключевых факторов привлечения гостей и повышения конкурентоспособности региона.

«Совершенствование туристической инфраструктуры – это ключевой фактор привлечения гостей и роста конкурентоспособности региона, о чем упоминал в своем ежегодном декабрьском Послании. Приоритетными задачами для Правительства Югры остаются повышение стандартов сервиса и развитие индустрии гостеприимства в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», – отмечал Руслан Кухарук.