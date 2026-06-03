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​«Я ждала знака»: случайная флюорография помогла спасти жизнь многодетной маме из Югры

Сургутские врачи спасли многодетную маму с редким пороком сердца, о котором она не знала 32 год

​«Я ждала знака»: случайная флюорография помогла спасти жизнь многодетной маме из Югры
Фото: БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»

Кардиохирурги Окружного кардиологического диспансера в Сургуте провели сложную операцию 32-летней жительнице Излучинска. Пациентка всю жизнь не подозревала о тяжелом врожденном пороке сердца, пока его случайно не обнаружили во время плановой флюорографии, рассказали в пресс-службе медучреждения.

«До недавнего времени Лидия вела активную жизнь: работала воспитателем в детском саду, а после рождения третьего ребенка полностью посвятила себя материнству. Обследование, назначенное после обнаружения нетипичного затемнения на снимке легких, показало тяжелейшую патологию − трикуспидальный клапан был сформирован лишь частично, а правый желудочек сердца имел аномально малые размеры. Диагноз стал для семьи шоком, так как заболевание протекало бессимптомно», − говорится в сообщении.

Для подготовки к операции специалисты кардиоцентра провели целый комплекс исследований: УЗИ сердца, МРТ и другие обследования. Изначально вмешательство планировали провести в январе 2026 года, однако из-за сложности случая врачи решили взять дополнительное время на подготовку.

Операцию выполнила команда сердечно-сосудистых хирургов под руководством сердечно-сосудистого хирурга Александра Медведева. Врачи провели реконструкцию клапана сердца и успешно устранили врожденный дефект.

Особенно запомнился пациентке момент перед госпитализацией.

«Когда я уже собрала чемоданы, зашла в Госпаблик Кардиоцентра ВКонтакте и увидела новость: планируется мастер-класс, где будет выполнена операция 32-летней женщине с аномалией Эбштейна. Я поняла – это я. Другой такой сложной аномалии в регионе нет. И сказала мужу: «Я ждала знака. И вот он», – рассказала пациентка.

После операции женщина прошла курс реабилитации и вернулась домой к семье.

«Герои не носят плащи, герои носят халаты! Спасибо огромное моим героям. Они талантливые кардиохирурги с золотыми руками и огромным сердцем. Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам ОКД за оказание медицинской помощи в рамках масштабной научно-практической конференции с ведущими специалистами страны! Самая лучшая команда сердца!» – поделилась она.

Сейчас жительница Излучинска восстанавливается дома рядом с мужем и тремя детьми.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 87, комментариев: 0
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