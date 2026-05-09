Пригородный поезд Сургут — Нижневартовск начнет останавливаться в Ульт-Ягуне

С 8 мая 2026 года пригородный поезд между Сургутом и Нижневартовском начнет делать остановку на станции Ульт-Ягун. Жителям Сургутского района станет удобнее добираться между городами, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

«Остановка вводится на постоянной основе и будет действовать круглогодично», — сообщили в пресс-службе СвЖД.

По расписанию поезд будет прибывать на станцию Ульт-Ягун в 10:42. Из Нижневартовска состав отправится в 07:10, а в Сургут прибудет в 12:10.

Пассажирам также объяснили, как купить билет, поскольку на станции нет пригородных касс. «Поскольку на станции нет пригородных касс, билет можно оформить заранее в приложении «РЖД Пассажирам» либо прямо в вагоне у контролера-кассира без комиссии. Продажи билетов начинаются за 10 суток до даты отправления поезда», — отметили в пресс-службе СвЖД.

Дополнительная пара пригородных поездов между Сургутом и Нижневартовском курсирует с 1 мая. Составы оснащены современными вагонами с климат-контролем, системой очистки воздуха и розетками для пассажиров.