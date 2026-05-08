Суд обязал уволить главврача стоматологии в Ханты-Мансийске за нарушения

В Ханты-Мансийске суд обязал уволить главного врача государственной стоматологии за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.

По данным суда, руководитель стоматологической поликлиники предоставила неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Также в ходе разбирательства установили, что она не приняла меры для предотвращения или урегулирования конфликта интересов.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что Казакова В.А., замещая должность руководителя учреждения, допустила нарушения антикоррупционного законодательства. В частности, она не приняла мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого являлась, а также представила заведомо неполные и недостоверные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Департамент государственной гражданской службы привлек главврача к дисциплинарной ответственности. Прокуратура оспорила это решение, после чего суд признал приказ недействительным, указав, что такая мера не соответствовала характеру допущенных нарушений.

Суд обязал департамент в течение месяца уволить Казакову в связи с утратой доверия. Главврач подала встречный иск и просила признать проверку недействительной, однако суд отказал ей в удовлетворении требований.