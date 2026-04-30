​В Югре водители остаются самыми востребованными в логистике

В Ханты-Мансийском автономном округе почти треть вакансий в сфере транспорта и логистики приходится на водителей. По информации аналитиков hh.ru и компании «Деловые Линии», на эту категорию приходится 26% всех предложений в отрасли (исследование есть в распоряжении у СИА-ПРЕСС).

В тройке самых востребованных специалистов также остаются машинисты − их доля составляет 18%. При этом спрос сохраняется не только на массовые профессии, но и на более узких специалистов − например, аналитиков цепей поставок, специалистов по кибербезопасности и работе с ИИ в логистике.

Как отмечают эксперты, требования к кандидатам заметно изменились. Сегодня работодателям важны не только водительские права и технические навыки, но и цифровая грамотность. Владение системами учета − такими как 1С, WMS и терминалами сбора данных − фактически стало обязательным условием для работы в отрасли.

Сохраняется и высокий уровень зарплат. В Югре медианная предлагаемая зарплата для водителей составляет 156,3 тысячи рублей − это один из самых высоких показателей на Урале. Для машинистов предложения еще выше − в среднем 191,8 тысячи рублей.

В компаниях отмечают, что для удержания сотрудников активно развивают систему мотивации.

«Когда водители приходят к нам, в первую очередь они оценивают, понятны ли им рабочие процессы и стабильны ли условия труда. Поэтому мы стараемся сделать процесс трудоустройства максимально простым… Со второго квартала 2026 года мы проиндексировали зарплаты дальнобойщиков», − сообщили в пресс-службе ГК «Деловые Линии».

