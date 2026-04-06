Геологи в Югре зарабатывают до 145 тысяч рублей при высокой конкуренции

В России растет спрос на геологов, а сама профессия стремительно «оцифровывается»: работодатели все чаще требуют навыки работы с профильными программами и аналитикой данных. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщили аналитики hh.ru по итогам первого квартала 2026 года.

«Согласно данным базы вакансий hh.ru, за первый квартал 2026 года российские работодатели открыли или обновили 2,2 тысячи вакансий для геологов, в Уральском ФО − более трехсот предложений. За первые три месяца наиболее высокий спрос на этих специалистов в ФО сложился в Свердловской области (30%), Тюменской области (26%), Ханты-Мансийском автономном округе (19%), далее − Челябинская область (16%), Ямало-Ненецкий автономный округ (9%) и Курганская область (1%)», − говорится в сообщении.

Основной спрос формируют добывающие компании − на них приходится 46% всех вакансий. Также специалисты востребованы в металлургии (20%), строительстве и проектировании (12%), а также в нефтегазовой отрасли (10%).

Одним из ключевых трендов стало усиление роли цифровых навыков. Наиболее востребованным компетенцией работодатели называют владение программой AutoCAD. Также в числе ключевых навыков − работа с данными и их интерпретация, а также использование специализированных геологических систем, таких как Micromine.

Несмотря на устойчивый спрос, геологи уже не относятся к дефицитным специалистам. В среднем по России на одну вакансию приходится 10,4 резюме, на Урале − 12,3. При этом в ХМАО уровень конкуренции один из самых высоких − более 21 резюме на вакансию.

Зарплаты геологов остаются выше среднего по рынку, что связано с особенностями работы− вахтовым методом и на удаленных объектах. Наиболее высокие предложения зафиксированы на Дальнем Востоке и Севере: до 300 тысяч рублей в Сахалинской области и до 280 тысяч рублей на Чукотке.

В УФО максимальные зарплаты достигают 200 тысяч рублей в ЯНАО, Челябинской, Тюменской и Свердловской областях. В ХМАО медианная зарплата составляет около 145 тысяч рублей.

Кроме того, работодатели часто предлагают дополнительные льготы: оплату межвахтового отдыха, медицинские осмотры и проживание в вахтовых поселках.

