16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,3316   EUR  94,0479  

Новости

Больше новостей
У вас есть тревога насчет будущего?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Газпром нефть» выбрала лучших специалистов по добыче и разведке

Более 260 сотрудников «Газпром нефти» боролись за победу в корпоративном конкурсе профмастерства

​«Газпром нефть» выбрала лучших специалистов по добыче и разведке
Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

В ХМАО на базе учебного центра Южно-Приобского месторождения прошел финал конкурса профессионального мастерства среди сотрудников предприятий разведки и добычи «Газпром нефти». В соревновании участвовали более 260 человек ‒ победителей региональных этапов. Они боролись за звание лучших в 21 номинации. В 11 номинациях конкурса приняли участие 13 сотрудников компании «Салым Петролеум Девелопмент».

Для конкурсантов оборудовали рабочие площадки с современными тренажерами, полностью моделирующими производственные процессы. На протяжении двух дней сотрудники 18 предприятий «Газпром нефти» демонстрировали знания и навыки ‒ от работы с техникой и оборудованием до оказания первой помощи и соблюдения правил охраны труда.

Состязания прошли среди операторов по добыче нефти и газа, трубопроводчиков, сварщиков, электромонтеров, лаборантов и других специалистов. По итогам жюри определило более 80 победителей. Они войдут в кадровый резерв и получат новые возможности для профессионального роста.

«Конкурс профессионального мастерства в «Газпром нефти» ‒ это не только соревнования, но и демонстрация высочайшего уровня компетенций наших сотрудников. Это возможность для каждого специалиста расти профессионально, обмениваться опытом и вдохновляться достижениями коллег, а для руководителей ‒ обратить внимание на талантливых сотрудников и сформировать кадровый резерв предприятия. Благодаря таким профессиональным командам мы можем воплощать в жизнь самые сложные технологические проекты, многие из которых реализуются впервые в нефтегазовой отрасли», ‒ отметил начальник департамента по добыче «Газпром нефти» Сергей Доктор.

Генеральный директор «Салым Петролеум Девелопмент» Денис Парамошин добавил: «Представлять компанию и демонстрировать свои знания, навыки и мастерство на высоком уровне ‒ большой личный вызов и незабываемый опыт для каждого участника соревнований. Задача этого престижного конкурса ‒ не только определить лучших среди лучших, но и способствовать повышению престижа профессионального труда. Победители будут заслуженно зачислены в кадровый резерв предприятий и получат дополнительные возможности для профессионального и карьерного развития».

Конкурс прошел уже в 18-й раз. Участники смогли обменяться опытом, обсудить передовые практики и познакомиться с новыми технологиями в нефтегазовой отрасли.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:00, просмотров: 140, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Необычное явление на Оби: сургутяне сняли на видео «водяной смерч» 810
  2. ​Какие новые правила ждут дачников с 1 сентября? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 662
  3. ​В Нягани сгорели восемь гаражей на улице Речной 598
  4. ​«Мой бизнес-лагерь: смена 2025» стартует в Тюменской области 13 сентября 565
  5. ​В Тюменской области повышают доступность медицинской помощи 554
  6. ​Тюменцы высадят 15 гектаров соснового леса в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» 503
  7. ​Соцсети, давление и дорогие квартиры: молодежь чувствует себя хуже старших поколений 264
  8. Какой будет ключевая ставка в 2026 году? 258
  9. Отделение СФР по Югре компенсирует затраты на рабочие места для инвалидов 234
  10. ​В Югре начался сезон охоты и сбора шишек: что нужно знать 231
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4153
  2. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4108
  3. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 2354
  4. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 2254
  5. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 2097
  6. В Югре задумались, как сохранить лидерство по добыче нефти в России на 25 лет вперед 1774
  7. ​Geely и Knewstar: стиль, надежность и новые возможности в «Восток Моторс» 1749
  8. ​Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов в Сургуте 1739
  9. ​Собянин и Алекперов могут приехать на 50-летие Когалыма 1727
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 августа? // АФИША 1700
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7625
  2. ​Единственный в истории Сургута 5405
  3. Оборонные комиссии – в действии 4996
  4. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4553
  5. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4551
  6. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 4333
  7. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 4178
  8. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4153
  9. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4108
  10. ​В Сургуте назначили нового военного комиссара 3961

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика