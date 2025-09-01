Более 260 сотрудников «Газпром нефти» боролись за победу в корпоративном конкурсе профмастерства

В ХМАО на базе учебного центра Южно-Приобского месторождения прошел финал конкурса профессионального мастерства среди сотрудников предприятий разведки и добычи «Газпром нефти». В соревновании участвовали более 260 человек ‒ победителей региональных этапов. Они боролись за звание лучших в 21 номинации. В 11 номинациях конкурса приняли участие 13 сотрудников компании «Салым Петролеум Девелопмент».

Для конкурсантов оборудовали рабочие площадки с современными тренажерами, полностью моделирующими производственные процессы. На протяжении двух дней сотрудники 18 предприятий «Газпром нефти» демонстрировали знания и навыки ‒ от работы с техникой и оборудованием до оказания первой помощи и соблюдения правил охраны труда.

Состязания прошли среди операторов по добыче нефти и газа, трубопроводчиков, сварщиков, электромонтеров, лаборантов и других специалистов. По итогам жюри определило более 80 победителей. Они войдут в кадровый резерв и получат новые возможности для профессионального роста.

«Конкурс профессионального мастерства в «Газпром нефти» ‒ это не только соревнования, но и демонстрация высочайшего уровня компетенций наших сотрудников. Это возможность для каждого специалиста расти профессионально, обмениваться опытом и вдохновляться достижениями коллег, а для руководителей ‒ обратить внимание на талантливых сотрудников и сформировать кадровый резерв предприятия. Благодаря таким профессиональным командам мы можем воплощать в жизнь самые сложные технологические проекты, многие из которых реализуются впервые в нефтегазовой отрасли», ‒ отметил начальник департамента по добыче «Газпром нефти» Сергей Доктор.

Генеральный директор «Салым Петролеум Девелопмент» Денис Парамошин добавил: «Представлять компанию и демонстрировать свои знания, навыки и мастерство на высоком уровне ‒ большой личный вызов и незабываемый опыт для каждого участника соревнований. Задача этого престижного конкурса ‒ не только определить лучших среди лучших, но и способствовать повышению престижа профессионального труда. Победители будут заслуженно зачислены в кадровый резерв предприятий и получат дополнительные возможности для профессионального и карьерного развития».

Конкурс прошел уже в 18-й раз. Участники смогли обменяться опытом, обсудить передовые практики и познакомиться с новыми технологиями в нефтегазовой отрасли.