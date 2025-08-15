Губернатор Югры проинспектировал ремонт трассы под Нижневартовском

Губернатор Югры Руслан Кухарук проверил ход капитального ремонта автодороги Нижневартовск – Радужный, который ведётся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с привлечением средств федерального бюджета.

В этом году подрядчик «Северавтодор» планирует полностью завершить расширение трассы до четырёх полос на участке с 6-го по 12-й километр. Параллельно компания «Мостострой-11» заканчивает капитальный ремонт мостов через Ручей и реку Гунъеган на 91-м и 112-м километрах. Строительная готовность объектов превышает 85 процентов: выполнена замена опор и пролётных строений, идёт монтаж ограждений и благоустройство.

Работы ведутся без сбоев, что позволит сдать объекты в срок. Сейчас в стадии проектирования находятся ещё три участка дороги общей протяжённостью 31 километр.

По словам главы региона, такие проекты — часть системной работы по обновлению дорожной сети Югры. В 2025 году в нормативное состояние приведут 156 километров трасс окружного значения, что повысит безопасность и комфорт передвижения по региону.

Напомним, что в недавнем рейтинге от холдинга «РИА Новости» Югра оказалась на втором месте по качеству дорог в России, уступив только Москве.