Власти Нефтеюганска определились с новой датой выборов мэра

Выборы мэра Нефтеюганска перенесли на новую дату. Конкурс по отбору кандидатов пройдет 6 июня в 10 часов утра, сообщили в гордуме.

«Новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нефтеюганска состоится 6 июня 2024 года в 10:00 в малом зале городской администрации», – цитирует сообщение «Вестник Сургутского района».

Претенденты могут подать документы с 17 по 31 мая включительно по адресу: 2 микрорайон, 25 дом, кабинет 308. Прием будет осуществляться в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30, а также по выходным с 10:00 до 12:00.

Ранее сообщалось, что выборы мэра в Нефтеюганске затягиваются. Члены конкурсной комиссии отказали всем предыдущим претендентам на пост главы муниципалитета.