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В Сургуте прошел квест с мастер-классом по туристическому ориентированию и стрельбе из лука

Проект «Семья — крепкий тыл» объединил детей и взрослых на базе «Сибирского легиона»

В Сургуте прошел квест с мастер-классом по туристическому ориентированию и стрельбе из лука
Фото администрации Сургута

На базе «Сибирского легиона» в поселке Барсово 1 августа прошел семейный мастер-класс «Крепкий тыл». Участниками мероприятия стали семьи действующих и погибших участников специальной военной операции, ветераны, а также жители Сургута. Для детей и взрослых подготовили туристический квест, занятия по ориентированию и стрельбу из лука.

Перед выходом на маршрут команды прошли инструктаж. Затем им предстояло ориентироваться по карте, выполнять задания на контрольных точках и поражать мишени в виде объемных фигур животных. На каждом этапе за безопасностью участников следили инструкторы. Время прохождения дистанции не ограничивали — результаты определяли после финиша последней команды и подсчета набранных очков.

Организаторы постарались совместить спортивный азарт с теплой семейной атмосферой. После прохождения маршрута участники собрались за общим столом, смогли познакомиться и пообщаться. По замыслу проекта, такие встречи помогают семьям провести время вместе, попробовать новые виды активности и почувствовать поддержку окружающих.

Председатель региональной организации ветеранов СВО «Братство» Руслан Бикеев отметил, что на мероприятие пригласили не только семьи участников специальной военной операции. К проекту присоединились жители города, представители общественных организаций, предприниматели и семейные друзья. Особое внимание организаторы уделяют детям и близким погибших бойцов, которым после утраты бывает непросто вернуться к активной жизни и общению.

Мастер-класс стал одним из этапов проекта «Семья — крепкий тыл». Всего программа включает десять занятий по стрельбе из лука и еще десять — по туризму и ориентированию. В день проведения встречи состоялся пятый мастер-класс по ориентированию и четвертый по стрельбе. На старт вышли семь команд, в каждой из которых было около четырех человек.

Предыдущие встречи также были посвящены практическим навыкам, которые могут пригодиться во время отдыха на природе. Участники учились устанавливать палатки, пользоваться картой, преодолевать веревочную переправу и действовать в сложных ситуациях. Организаторы стараются менять содержание каждого мастер-класса, чтобы занятия не повторялись. Информация о проекте распространяется среди семей, поэтому число желающих постепенно растет: в первой встрече приняли участие около 40 человек.

Проект реализует Федерация стрельбы из лука при поддержке гранта главы Сургута и городской администрации. «Поддержка участников СВО, реабилитация, социализация ветеранов боевых действий, работа с их семьями и детьми, особенно, не вернувшихся бойцов — это приоритетная задача администрации города. На это было выделено несколько грантов», — отметила начальник отдела взаимодействия с некоммерческими организациями комитета внутренней и молодежной политики Администрации города Сургута Наталия Гневашева.

Размер финансирования составил 580 тысяч рублей. Как рассказала инициатор проекта, руководитель МОО «Федерация стрельбы из лука» Вера Федотова, на эти средства приобрели объемные мишени, тренировочные луки для детей, большую палатку, веревки, карабины и другое оборудование для туристических занятий. Благодаря новой экипировке впервые попробовать себя в стрельбе смогли дети с шести лет.

Завершил программу дневной поход «Крепкая семья». Желающие смогут остаться на ночевку. Для участников вновь проведут эстафету, ориентирование с элементами стрельбы из лука, а лучшие команды наградят дипломами и медалями. Некоторые семьи после первых мастер-классов уже выразили желание продолжить занятия и с сентября записаться в спортивные секции.

Партнерами проекта выступили региональная организация ветеранов СВО «Братство», «Сибирский легион», центр смешанных единоборств «Белый лис» и «Боевое братство Югры».

Справка СИА-ПРЕСС: Всего на конкурс грантов главы Сургута поступили 53 заявки. Поддержку получили 16 проектов, общая сумма распределенных средств составила 10 миллионов 878 тысяч рублей. Три гранта направили на военно-патриотические инициативы и поддержку участников СВО и их семей. Годом ранее финансирование в этой сфере получил один проект.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 08:13, просмотров: 285, комментариев: 0
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