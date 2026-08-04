Как Роспотребнадзор в Сургуте и Тюмени удивляет людей

В Тюмени беда с водой в Туре. Недавно меня попросили поводить по городу автопутешественников из Малайзии, и я, естественно, хотел показать им набережную. Пока ждал их, спустился прямо к воде, и понял, что вести туда гостей не буду — было четкое ощущение попадания в сельский туалет. В итоге пошли гулять по верхнему ярусу набережной, а малазийцы сказали, что похожий запах у них бывает на мангровых болотах, где разлагается масса органики.

В то же время сургутяне активно купаются в запрещенных местах. Сайма, Черная речка, водохранилище ГРЭС, Кривуля и далее по списку. Подчеркну — в Тюмени ни у одного даже психически нездорового человека нет желания в Туру залазить. Там одежду стирать водой из центральной системы водоснабжения никто не хочет — она потом воняет экскрементами.

А теперь перейдем к совпадению. Примерно в одно время Роспотребнадзор Тюменской области выпустил заявление о том, что вода в Туре соответствует нормам безопасности, а Роспотребнадзор Югры назвал водоемы Сургута не соответствующими нормам безопасности.

Тут должна быть финальная мелодия из «Ералаша».

P.S. Я понимаю, что у Роспотребнадзоров какие-то свои представления о прекрасном и правильном в плане воды. Очевидно, тюменцы не будут пить вонючую жижу из-под крана и предпочтут закупить бутылки в магазине или отстоять очередь к мобильным пунктам развоза воды. Но сургутяне за экспертизу про «небезопасные водоемы» платят ежегодную дань человеческими жизнями — официальных пляжей нет и не может быть из-за несоответствия нормам, а люди купаться все равно идут. Кому повезло быть спасенными — тому повезло.

Может, Роспотребнадзор Югры возьмет мастер-класс у южных коллег и таки признает безопасной воду в Сургуте (она не черная, там нет дохлой рыбы и запаха сельского туалета), и тогда можно будет, наконец, минимизировать человеческие жертвы?