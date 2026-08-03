Полиция Югры задержала жителя Тюменской области с почти 10 килограммами наркотиков

Полиция Югры пресекла попытку ввоза в регион крупной партии наркотиков. На трассе «Подъезд к городу Сургуту» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с Госавтоинспекцией задержали 37-летнего жителя Тюменской области.

Как сообщили в УМВД по Югре, при досмотре автомобиля Hyundai между задним сиденьем и багажником был обнаружен оборудованный тайник. В нем находилось почти 10 килограммов наркотического вещества, что подтвердили результаты экспертизы.

«Задержанный признался, что приобрёл оптовую партию криминального товара через теневой интернет-магазин у неустановленного лица. Мужчина рассчитывал заработать на розничной продаже наркотиков, распространяя их с помощью тайников-закладок в различных районах Югры, однако довести умысел до конца не успел», — рассказали в полиции Югры.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На время расследования он заключен под стражу. Также полицейские установили, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.