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Минимальная стоимость сбора одного ребенка в школу растет и приближается к 20 тысячам рублей

Минимальный набор для школы в России подорожал до 18,9 тысячи рублей

Минимальная стоимость сбора одного ребенка в школу растет и приближается к 20 тысячам рублей
Фото siapress.ru

Минимальный набор товаров для подготовки ребенка к школе в июле подорожал на 6,3% по сравнению с прошлым годом и достиг 18 925 рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитиков «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».

В расчет минимального комплекта вошли школьная форма, рюкзак, рубашка, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетрадей и пенал с канцелярскими принадлежностями.

По данным аналитиков, в июле рюкзак в среднем стоил 4705 рублей (+6%), школьная форма — 5399 рублей (+7%), дневник — 183 рубля (+12%), а пенал с канцелярией — 916 рублей (+12%).

Исследование также показало, что в июле родители чаще покупали обувь и футболки, которые можно использовать не только в школе, но и в повседневной жизни. При этом приобретение школьной формы и других принадлежностей многие решили отложить на август. Годом ранее средняя стоимость минимального школьного набора составляла 17 925 рублей.

Напомним, что на siapress.ru опубликован материал с разбором, какие меры поддержки югорчане могут получить при подготовке ребенка к школе.


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Сегодня в 14:27, просмотров: 97, комментариев: 0
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