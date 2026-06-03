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​Перекрытия движения из-за Сабантуя в Сургуте сократили до одного дня − 7 июня

Власти Сургута изменили схему перекрытий на время Сабантуя

​Перекрытия движения из-за Сабантуя в Сургуте сократили до одного дня − 7 июня
Фото: magnific.com

Администрация Сургута изменила схему ограничения движения на время проведения Сабантуя. Если ранее сообщалось, что перекрытия затронут дороги уже 6 июня, то теперь власти уточнили: ограничения будут действовать только в день праздника – 7 июня.

Ограничения введут 7 июня с 09:00 до 21:00. В это время для транспорта закроют следующие участки:

− по ул. Университетской от пешеходного перехода напротив парковки БУ ХМАО − Югры «СОКБ» до перекрестка с ул. Сибирская;

− по пр. Ленина от перекрестка ул. Рабочая – пр. Ленина до перекрестка ул. Университетская – пр. Ленина;

− по проезду от перекрестка ул. Университетская – пр. Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом.

На время проведения Сабантуя изменятся маршруты нескольких городских автобусов:

№ 10 − при движении от остановочного пункта «пос. Финский»: остановочный пункт «ДK Cтроитель», бульвар Свободы, ул. Энергетиков, остановочный пункт «Энергетиков», остановочный пункт «Университет» и далее по маршруту.

№ 26 − при движении от остановочного комплекса «И. Захарова»: остановочный пункт «ЖК за ручьем», ул. Маяковского, остановочный пункт «20А мкр», ул. 30 лет Победы, остановочный пункт «ДК Строитель», бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», ул. Энергетиков, ул. Майская, остановочный пункт «Майская», остановочный пункт «Декабристов», ул. Дзержинского, остановочный пункт «Дзержинского» и далее по маршруту.

При движении от остановочного комплекса «п. Снежный»: остановочный пункт «Дзержинского», ул. Майская, остановочный пункт «Майская», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», ул. 30 лет Победы, остановочный пункт «ДК Строитель», ул. Маяковского, остановочный пункт «Политехнический колледж», ул. Университетская, остановочный пункт «20А мкр» и далее по маршруту.

№ 37 − при движении от остановочного пункта «Больничный комплекс»: остановочный пункт «Майская», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», ул. 30 лет Победы, остановочный пункт «ДК Строитель» и далее по маршруту.

При движении от остановочного пункта «ДК Камертон»: остановочный пункт «ДК Строитель», бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», ул. Энергетиков, ул. Майская, остановочный пункт «Майская» и далее по маршруту.

№ 61 − при движении от остановочного пункта «ТРЦ Сити Молл»: остановочный пункт «По требованию», ул. Никольская, ул. Майская, остановочный пункт «Майская», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», пр. Ленина, остановочный пункт «1000 мелочей» и далее по маршруту.

При движении от остановочного пункта «пр. Пролетарский»: остановочный пункт «1000 мелочей», бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», ул. Энергетиков, ул. Майская, остановочный пункт «Майская», остановочный пункт «Декабристов», ул. Республики, остановочный пункт «Республики», остановочный пункт «Филармония», ул. Энгельса, остановочный пункт «Ледовый дворец», остановочный пункт «ТРЦ Сити Молл».

№ 112 − при движении от остановочного пункта «Университет»: начальный остановочный пункт «Газпром» и далее по маршруту.

При движении от остановочного пункта «ДПК Сургутское»: конечный остановочный пункт «Газпром».

№ 115 − при движении от остановочного пункта «Речной вокзал»: остановочный пункт «ЖК за ручьем», ул. Маяковского, остановочный пункт «20А мкр», ул. 30 лет Победы, остановочный пункт «ДК Строитель», бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», ул. Энергетиков, ул. Майская, остановочный пункт «Оптика» и далее по маршруту.

При движении от остановочного пункта «СОТ Ветеран»: остановочный пункт «Агентство воздушных сообщений», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», ул. 30 лет Победы, остановочный пункт «ДК Строитель», ул. Маяковского, остановочный пункт «Политехнический колледж», ул. Университетская, остановочный пункт «20А мкр» и далее по маршруту.

Напоминаем, в Сургуте 7 июня на Центральной городской площади пройдет III Международный Иртышский Сабантуй. Традиционные площадки начнут работу в 11:00. Торжественное открытие запланировано на 12:00. На центральной сцене выступят национальные музыкальные и танцевальные коллективы, артисты из Татарстана, Башкортостана и Югры. Более подробно о мероприятии − читайте на портале СИА-ПРЕСС.


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Сегодня в 13:47, просмотров: 166, комментариев: 0
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