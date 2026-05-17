Несколько улиц Сургута останутся без холодной воды в ночь на 19 мая

В ночь с 18 на 19 мая в нескольких районах Сургута отключат холодную воду. Как сообщили в Горводоканале, СГМУП «ГТС» проведет гидропневматическую промывку сетей. Работы пройдут с 23:00 18 мая до 06:00 19 мая.

Под отключение попадут следующие адреса:

улица Губкина, 18, 16, 14;

улица Энтузиастов, 40;

улица Энтузиастов, 31 (МБОУ «СОШ № 3»);

улица Энтузиастов, 36 (гостиница «Нефтяник»);

улица Губкина, 16А (СК «Олимпиец»);

улица Энтузиастов, 38 (ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»);

ПГ №13 (улица Энтузиастов, 31, МБОУ СОШ №3);

ПГ №12 (улица Энтузиастов, 36, гостиница «Нефтяник»);

ПГ №14 (улица Губкина, 18).

Подвоз воды организуют на ЦТП-4 (улица Нефтяников, 29).

Также под отключение попадут:

проезд Взлетный, 2, 4, 4/1, 11;

улица Мелик-Карамова, 45, 47, 43, 41, 39, 45/1, 45/2, 47/1, 47/2;

проезд Мунарева, 2;

улица Югорская, 34 (ТСЖ «Управдом»);

проезд Взлетный, 6 (МБОУ СОШ №45);

улица Югорская, 36 (АО СФ реабилитационно-технический центр);

улица Мелик-Карамова, 41/1 (ООО «Демис-Крафт»);

улица Мелик-Карамова, 41/2 (ТЦ «Весна»);

проезд Мунарева, 3 (ФКУ «ЦХ и СО УМВД России по ХМАО-Югре»);

проезд Взлетный, 9 (МБДОУ д/с №27 «Микки-Маус»);

улица Мелик-Карамова, 45/3 (ООО «Наш Малыш»);

улица Мелик-Карамова, 47а (магазин);

ПГ №145 (проезд Взлетный, 6);

ПГ №108 (улица Югорская, 34);

ПГ №107 (улица Мелик-Карамова, 36);

ПГ №11 (проезд Мунарева, 2);

ПГ №103 (проезд Взлетный, 11).

Подвоз воды для этих адресов организуют на ЦТП-59.

В Горводоканале также предупредили, что с 18 по 24 мая возможны перебои с качеством холодной воды из-за работ на сетях транзитных организаций.