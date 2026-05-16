Депутат Думы Сургута назвал сроки завершения проезда Мунарева

Проезд Мунарева в Сургуте может быть полностью доделан уже в этом году. До конца мая власти хотят провести новый конкурс и выбрать подрядчика для завершения работ. Об этом сообщил депутат Думы Сургута Алексей Кучин.

«Проезд Мунарева оставался проездом лишь на бумаге с самого своего появления, жители ждут его уже почти сорок лет! Мы с моей командой с 2016-ого года добивались его благоустройство, в конце-концов с поддержкой нашего окружного коллеги Рината Айсина удалось получить финансирование на строительство! В 2023 году прошел конкурс на определение подрядчика, который должен был заняться обустройством проезда. Закончить все работы по договору организация должна была до 31.12.2025. Но темп работ с самого начала вызывал много вопросов у меня и у жителей. Стройка шла ни шатко, ни валко, угроза срыва сроков была очевидна еще прошлым летом. Тем не менее благодаря настойчивости Администрации города удалось заставить подрядчика уложить основной асфальт, прям перед первым снегом прошлой осенью», – написал народный избранник в своих соцсетях.

По словам Алексея Кучина, сейчас необходимо доделать тротуары и благоустройство территории. Кроме того, после ремонта появилась новая проблема – большие лужи на въездах во двор. В итоге контракт с подрядчиком расторгли.

Сейчас власти готовят новый конкурс по выбору подрядчика, который завершит благоустройство проезда. Полностью закончить все работы планируют в ленте-осенний сезон 2026 года.

Кроме того, по словам Алексея Кучина, до конца мая планируют благоустроить волейбольную площадку рядом с «Росичем».