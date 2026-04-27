Будущие актеры Югры вновь прошли прослушивание в ГИТИС

Перед дверью аудитории − напряжение. Кто-то тихо повторяет заготовленный материал, другие пытаются отвлечься разговором с другими участниками. Через несколько минут запускают первую десятку. Один из выступающих − парень из Нефтеюганска − уже не в первый раз пытается пройти отбор в ГИТИС. Пара секунд − и он меняется: начинает читать Маяковского, резко и эмоционально.

Так 23 апреля в Сургутском государственном университете прошли выездные прослушивания крупнейшего театрального вуза страны. Отбор организовали в рамках образовательного проекта Поколение М. Абитуриенты из Югры и других регионов получили возможность пройти первый тур поступления без поездки в Москву и получить обратную связь от педагогов.

Прослушивания проходили сразу на два факультета − актерский и факультет новых направлений сценических искусств. Успешное участие в региональном этапе приравнивается к прохождению первого тура: дальше кандидаты могут ехать в столицу уже на следующий этап.

«Ребята, которые прослушиваются здесь, во-первых, минуют сложный этап записи на прослушивание, а во-вторых − те, кто проходит, приезжают в Москву сразу на второй тур», − объяснила декан актерского факультета ГИТИС, преподаватель кафедры мастерства актера Олеся Невмержицкая.

Почему Югра?

Как отметила директор филиала МТС в ХМАО Ольга Рябченко, Югра была выбрана площадкой не случайно − регион демонстрирует высокий интерес к творческим профессиям и приток молодежи.

«Югра − это один из регионов, который активно растет и развивается. Здесь есть приток людей, приток кадров, приток молодежи. Это такой центр страны, лаборатория. Сюда приезжают ребята из Тюмени, ЯНАО, Свердловской области», − подчеркнула она.

По ее словам, сам проект строится как многоступенчатая система подготовки: от онлайн-обучения до очных прослушиваний.

«Это глобальный проект: у ребят есть возможность на онлайн-платформе проходить обучающие курсы, участвовать в конкурсах, готовиться к прослушиваниям. Есть и онлайн-прослушивания, где можно «пощупать» процесс, не выходя из дома. И плюс мы выводим это в очный формат», − объяснила Рябченко.

Именно очный этап, по ее словам, дает дополнительную ценность и влияет на результат.

«Очное общение всегда добавляет ценность. Есть нюансы, которые можно уловить лучше. Мы хотим увидеть в ребятах индивидуальность, и для этого привозим преподавателей, которые сами обладают этой уникальностью», − сказала она.

Конкурс − тысячи человек и десятки мест

Поступление в театральный вуз остается одним из самых сложных и конкурентных направлений в высшем образовании. По словам педагогов, отбор включает несколько этапов и может длиться не один месяц.

«Это целый кусок жизни. Отбор состоит из нескольких этапов − первый, второй, третий тур, иногда добавляется четвертый. Есть пластический тур, тур импровизации, этюдный. Самый главный экзамен называется конкурс − это экзамен по актерскому мастерству, который уже оценивается по 100-балльной системе. И только до него нужно еще дойти», − подчеркнула преподаватель.

При этом конкурс на место остается крайне высоким.

«В прошлом году на актерский факультет прослушали 5,5 тысяч человек, а набрали 45 студентов − две мастерские», − уточнила она.

Такие региональные очные этапы позволяют обойти один из самых сложных барьеров − попасть на прослушивание. Кроме того, такой формат снижает финансовую нагрузку на семьи.

«По статистике средняя цена выезда для участия − порядка 80 тысяч рублей на одного поступающего и одного сопровождающего. Поэтому, конечно, это большое облегчение для семьи: дети могут попробовать свои силы здесь», − подчеркнула Ольга Рябченко.

«Нужно быть собой»: главный критерий отбора

Педагоги подчеркивают, что решающим фактором на первом этапе становится даже не техника и не опыт, а личность абитуриента.

«Мы ждем ребят, которые увлечены профессией и хотели бы посвятить ей жизнь. Важно, чтобы это был осознанный выбор. Институт дает не только актерское мастерство, но и огромный культурный пласт − историю театра, искусства, музыку. Это высочайший уровень образования», − указала Олеся Невмержицкая.

При этом на прослушивании педагоги стараются увидеть настоящего человека, а не «образ».

«Ты пытаешься увидеть человека за всем тем, что он себе придумал. Если он открыт и умеет ничего из себя не представлять, а быть собой, ты его обязательно пропустишь», − пояснила она.

На факультете новых направлений сценических искусств, где применяется иной подход к обучению, солидарны с этим мнением.

«Саунд-драма − это образовательный и репетиционный метод, который направлен на развитие внутренней музыкальности. Мы воспитываем актеров, но через музыку, и нам также важно увидеть личность абитуриента, − рассказал преподаватель кафедры саунд-драмы на факультете новых направлений сценических искусств ГИТИСа, концертмейстер, звукорежиссер Альберт Горбачев. − Если человек открыт для сотрудничества и развития, это большой плюс. Мы также стараемся бережно работать с абитуриентом, разговаривать, чтобы снять ту «шелуху», за которой скрывается настоящий человек».

Ошибки, которые встречается чаще всего

Одной из главных проблем современных абитуриентов педагоги называют использование готовых подборок из интернета и нейросетей.

«Сейчас распространены сайты «10 лучших проз для поступления», «8 стихов, которые помогут пройти первый тур». Абитуриенты это приносят, не понимая вообще, что это. Не читают произведения − и это сразу видно», − отметила Невмержицкая.

По ее словам, такая подготовка не только не помогает, но и мешает.

«Сразу видно человека, который прочитал произведение целиком и выбрал отрывок, который ему действительно понравился. И это всегда выглядит иначе», − добавила декан актерского факультета.

«Это шанс для регионов»: как выездные прослушивания упрощают поступление в ГИТИС

На прослушивания в ГИТИС в Сургут приехали абитуриенты не только из городов Югры но и из других регионов Урала. Для многих участие в выездном этап− возможность пройти первый тур без поездки в Москву и длинных очередей. Так, например, Роман Казанцев из Новоуральска занимается в театральной студии с детства и уже пробовал себя на сцене и в кино. В Сургут он приехал специально ради прослушивания.

«Я в театральной студии занимаюсь, участвую в спектаклях − не только студии, но и городского театра. И в кино получилось сняться этим летом. Ну, как-то я всю жизнь в этой атмосфере, и хочется дальше идти по этому пути», − поделился он.

К выступлению абитуриент подошел с заранее подготовленным репертуаром.

«Я расскажу, какой я есть, а удивляться или не удивляться − это уже комиссия решит. Я подготовил стихотворение Роберта Рождественского «Баллада о таланте, боги и черте», басню Крылова «Два мальчика», прозу Чехова − рассказ «Пересолил». И песню хотел бы спеть из «Двенадцати стульев», − пояснил абитуриент.

По его словам, участие в региональных прослушиваниях значительно упрощает процесс поступления.

«Записаться в ГИТИС в Москве очень сложно − слоты разбирают за секунды. А стоять в живой очереди несколько дней − не у всех есть возможность. Я из Новоуральска, у меня нет возможности приезжать на неограниченный срок. А здесь можно прослушаться у педагогов ГИТИСа − это очень крутой шанс», − отметил он.

Некоторые участники пришли не на сам кастинг, а на творческую встречу с педагогами, чтобы лучше подготовиться к поступлению в будущем. Девятиклассница Елизавета Бруева пока только планирует поступление:

«Я нашла информацию в интернете и решила прийти на творческую встречу. Очень много полезной информации − про поступление, какие вопросы будут, что готовить, как себя раскрыть и показать», − рассказала она.

В основном, среди тех, кто уже проходит отбор, выпускники школ. Ангелина Арнаутова, ученица 11 класса, оказалась в первой десятке на прослушивании.

«Мне все друзья пересылали в соцсетях, что ГИТИС приезжает. Я поэтому пришла сюда и теперь буду прослушиваться, − сказала участница кастинга. − Занималась в Центре культуры «Камертон» четыре года, участвовала в постановках. Сейчас пришла осуществить свою мечту. У меня будет стихотворение, басня и проза. Хочу начать с более простого стихотворения, чтобы разогнаться, а потом перейти к более сложным произведениям. Думаю, взять Беллу Ахмадулину или Юлию Друнину «Зинка».

Как Сургут развивает театральную среду

В Сургуте формируется устойчивая театральная среда − от детских студий до профессиональных коллективов. Об этом заявил заместитель главы города Владимир Фризен.

«Если говорить про предпрофессиональную подготовку, то в школах искусств у нас есть театральные отделения. В них обучаются более 180 детей. Но в целом в театральной жизни города участвуют тысячи детей», − отметил Владимир Фризин.

По словам представителя администрации, интерес к театру в городе стабильно высокий − это видно и по посещаемости, и по количеству участников.

«Спектакли, особенно новогодние, в театре «Петрушка» раскупаются очень быстро. Приходится добавлять показы», − обратил внимание Фризен.

Кроме муниципальных учреждений, в городе развивается и независимая театральная сцена.

«Появляются частные театры, студии. Люди приходят не только как зрители, но и как начинающие актеры. Есть студии при театрах, и они растут», − добавил он.

Отвечая на вопрос о том, не уезжают ли талантливые выпускники в Москву и Санкт-Петербург, Фризен отметил, что часть специалистов возвращается и продолжает работать в регионе. Одним из примеров он назвал директора театра актера и куклы «Петрушка» Алену Блинову − выпускницу ГИТИСа.

«Это самое счастливое время − обучение в ГИТИСе. Там дают базу, без которой невозможно работать в театре. Ты понимаешь язык режиссера, художника, света, звука. История русского театра, зарубежного театра, сценическое движение, менеджмент, маркетинг − это все важно. Без этого невозможно заниматься развитием профессионального театра в регионе», − отметила Блинова.

Кто прошел дальше: итоги прослушиваний и опыт прошлых лет

Первичные прослушивания в ГИТИС в Сургуте завершились − организаторы объявили список участников, прошедших на следующий этап.

На актерский факультет отбор прошли: Анна Васина, Себастьен Вихорев, Роман Казанцев, Анастасия Кузнецова, Рустам Миннебаев, Илдар Рангулов и Егор Солнцев.

На факультет саунд-драмы: Андрей Диденко, Анастасия Кузнецова, Юлия Рахматуллина, Нурбек Саттаров и Егор Солнцев.

Для этих абитуриентов следующий шаг − участие во втором туре вступительных испытаний в Москве. Остальным участникам организаторы рекомендуют продолжать подготовку, следить за новыми возможностями и анонсами на платформе Поколение М и официальных ресурсах ГИТИС.

Офлайн-этап проекта «Мастерская ГИТИС» в Югре проходит уже второй раз − его проведение стало возможным благодаря высокому интересу школьников региона к театральному направлению.

При этом у жителей региона уже есть успешный опыт участия в отборе. Так, в 2024 году по итогам аналогичных прослушиваний первый этап прошли два школьника Югры. Ксения Тараненко из Нефтеюганска и Матфей Глухоньков их Сургута получили приглашение на очный второй этап прослушиваний в Москве.