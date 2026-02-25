За год жилищные условия улучшили 99 семей из Сургута

Сургут досрочно выполняет план по расселению аварийного жилья. Об этом говорится в отчете главы города, который депутаты рассмотрели на слушаниях.

«На сегодняшний день муниципалитетом ликвидирован практически весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 01.01.2017, а также аварийный фонд, признанный таковым до 01.01.2022, срок расселения которого на уровне автономного округа постановлением Правительства установлен для муниципальных образований до 2030 года включительно, то есть с опережением сроков на 5 лет», − говорится в отчете.

Там же отмечается, что в 2025 году жилищные условия улучшили 99 семей. Из них 77 получили новые благоустроенные квартиры, еще 22 семьям выплачена компенсация за изымаемое жилье на общую сумму 111,742 млн рублей.

За отчетный период также снесли 12 многоквартирных домов.

Общая площадь расселенного ветхого и аварийного фонда на конец года составила 2 703 квадратных метра. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 5 620,2 квадратных метра.

Напоминаем, на период 2024-2030 годов в Югре действует адресная программа переселения граждан из аварийного жилья. За это время планируется расселить 675,77 тыс. кв. м и улучшить жилищные условия порядка 37,5 тыс. человек. Только в 2026-2028 годах предусмотрено расселение более 322 тыс. кв. м аварийного фонда и переселение свыше 17,9 тыс. югорчан. Объем финансирования на этот трехлетний период составит 42 млрд рублей.