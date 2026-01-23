Комментарий по ситуации в СурГУ пообещали предоставить после окончания проверки

В Сургутском государственном университете подтвердили, что правоохранительные органы проводят проверку по жалобе, связанной с деятельностью руководства одного из структурных подразделений вуза. Об этом сообщили в управлении общественных связей СурГУ в ответ на запрос редакции siapress.ru.

«Сообщаем, что действительно правоохранительными органами проводится проверка по жалобе в отношении руководства одного из структурных подразделений университета. Комментарий по данной ситуации готовы предоставить по окончании соответствующей проверки», − говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что преподаватели Сургутского государственного университета обратились в прокуратуру с жалобой на возможные поборы при распределении средств научных грантов.