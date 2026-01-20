Сроки выхода застройщика на площадку НТЦ Сургута пока не названы

Спустя почти два года после анонса девелопер ГК «Самолет» получил разрешение на строительство жилой застройки на территории научно-технологического центра Сургута. Об этом сообщает FAKTOLOGIA.com.

Как рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич, застройщик выполнил все необходимые согласования и получил разрешение на строительство в 2025 году, передает издание.

«Они согласовали полностью все архитектурные решения, которые требуются. Согласовали с нами разрешительную документацию, проектную документацию. На основании этих согласований было выдано разрешение на строительство», – приводит его слова агентство.

При этом отмечается, что в администрации города не знают, когда девелопер выйдет на площадку.

Застройщик тоже пока не объявил о старте строительных работ и продаж квартир. На сайте компании указано, что начало продаж планируется в третьем квартале 2025 года, однако проектная документация в открытом доступе отсутствует. По словам FAKTOLOGIA, представители «Самолета» подтвердили, что проект в Сургуте запланирован, но точные сроки начала строительства и продаж назвать не смогли.

Компания получила в пользование 14 земельных участков в НТЦ Сургута без торгов – соответствующее инвестиционное соглашение «Самолет-регионы» подписал с правительством Югры в 2024 году. Тогда объем инвестиций оценивался в 30 млрд рублей, а срок реализации проекта – в восемь лет, говорится на сайте компании.

«Согласно документу, подписанному «Самолетом» на полях Петербургского международного экономического форума с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) Русланом Кухаруком, девелопер построит 160 тыс. кв. м жилья, подземный паркинг на 1700 машиномест и не менее 8 тыс. кв. м коммерческих помещений. Также на территории нового ЖК появятся детский сад на 300 мест, школа с бассейном для 900 учеников, спортивный комплекс, медклиники и гостиницы. В дополнении «Самолет» спроектирует и безвозмездно передаст ХМАО рабочую документацию зданий университета, двух общежитий, многоуровневого паркинга и физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 7 тыс. кв. м», – также ранее сообщал «Самолет».

Проект застройки НТЦ в Сургуте уже становился предметом общественного внимания. Например, в конце 2025 года Арбитражный суд Югры частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер по иску к бывшему подрядчику строительства НТЦ «Юнити Парк» – АО «Механизатор». Как сообщало издание FAKTOLOGIA.com, конфликт между мэрией Сургута и подрядной организацией развивался в течение длительного времени.

В СМИ писали, что в июле 2025 года администрация города в одностороннем порядке расторгла с АО «Механизатор» два муниципальных контракта: на 410 млн рублей – по проектированию и строительству сетей теплоснабжения НТЦ, а также на 499,75 млн рублей – по разработке проектной документации для объектов водоснабжения и канализации. Основанием стали существенные отставания от графика: на момент расторжения контрактов готовность объектов водоснабжения и канализации составляла около 17%, теплоснабжения – порядка 9%, при том, что завершить работы подрядчик должен был еще в ноябре 2024 года. Впоследствии компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Вопросы возникали и вокруг сопутствующей инфраструктуры. Недавно стало известно о росте стоимости строительства набережной у будущего НТЦ почти на 250 млн рублей. Объект стал самым дорогостоящим бульваром в Югре среди аналогичных проектов. В настоящее время готовность набережной оценивается в 85%: завершены берегоукрепительные работы, уложены плиты, смонтированы системы освещения и ливневой канализации.

Завершение строительства сдвинулось из-за необходимости дополнительной облицовки амфитеатра и спусков к воде. По словам директора управления капитального строительства Сургута Андрея Арменчу, изменения связаны с требованиями безопасности, завершить объект планируется в текущем году.

Вместе с тем развитие инженерной инфраструктуры НТЦ продолжается. На территории комплекса уже завершено строительство первой газовой котельной мощностью 34 МВт – объект готов к пусконаладочным работам и дальнейшей эксплуатации, летом планируется благоустройство прилегающей территории. Вторая котельная готова примерно на 70%.