16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,7586   EUR  90,1611  

Новости

Больше новостей
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
В каких классах, по-вашему, допустимы оценки за поведение?
Комментировать
0
Оценки за поведение в школе — это…
Комментировать
0
Вы бы читали экономический учебник «для не экономистов» (без формул и сложных понятий)?
Комментировать
0
Вы прокрастинируете?
Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Больше опросов

​СМИ: девелопер «Самолет» получил разрешение на застройку НТЦ Сургута, но сроки начала работ остаются неизвестными

Сроки выхода застройщика на площадку НТЦ Сургута пока не названы

​СМИ: девелопер «Самолет» получил разрешение на застройку НТЦ Сургута, но сроки начала работ остаются неизвестными
Фото: samolet.ru

Спустя почти два года после анонса девелопер ГК «Самолет» получил разрешение на строительство жилой застройки на территории научно-технологического центра Сургута. Об этом сообщает FAKTOLOGIA.com.

Как рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич, застройщик выполнил все необходимые согласования и получил разрешение на строительство в 2025 году, передает издание.

«Они согласовали полностью все архитектурные решения, которые требуются. Согласовали с нами разрешительную документацию, проектную документацию. На основании этих согласований было выдано разрешение на строительство», – приводит его слова агентство.

При этом отмечается, что в администрации города не знают, когда девелопер выйдет на площадку.

Застройщик тоже пока не объявил о старте строительных работ и продаж квартир. На сайте компании указано, что начало продаж планируется в третьем квартале 2025 года, однако проектная документация в открытом доступе отсутствует. По словам FAKTOLOGIA, представители «Самолета» подтвердили, что проект в Сургуте запланирован, но точные сроки начала строительства и продаж назвать не смогли.

Компания получила в пользование 14 земельных участков в НТЦ Сургута без торгов – соответствующее инвестиционное соглашение «Самолет-регионы» подписал с правительством Югры в 2024 году. Тогда объем инвестиций оценивался в 30 млрд рублей, а срок реализации проекта – в восемь лет, говорится на сайте компании.

«Согласно документу, подписанному «Самолетом» на полях Петербургского международного экономического форума с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) Русланом Кухаруком, девелопер построит 160 тыс. кв. м жилья, подземный паркинг на 1700 машиномест и не менее 8 тыс. кв. м коммерческих помещений. Также на территории нового ЖК появятся детский сад на 300 мест, школа с бассейном для 900 учеников, спортивный комплекс, медклиники и гостиницы. В дополнении «Самолет» спроектирует и безвозмездно передаст ХМАО рабочую документацию зданий университета, двух общежитий, многоуровневого паркинга и физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 7 тыс. кв. м», – также ранее сообщал «Самолет».

Проект застройки НТЦ в Сургуте уже становился предметом общественного внимания. Например, в конце 2025 года Арбитражный суд Югры частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер по иску к бывшему подрядчику строительства НТЦ «Юнити Парк» – АО «Механизатор». Как сообщало издание FAKTOLOGIA.com, конфликт между мэрией Сургута и подрядной организацией развивался в течение длительного времени.

В СМИ писали, что в июле 2025 года администрация города в одностороннем порядке расторгла с АО «Механизатор» два муниципальных контракта: на 410 млн рублей – по проектированию и строительству сетей теплоснабжения НТЦ, а также на 499,75 млн рублей – по разработке проектной документации для объектов водоснабжения и канализации. Основанием стали существенные отставания от графика: на момент расторжения контрактов готовность объектов водоснабжения и канализации составляла около 17%, теплоснабжения – порядка 9%, при том, что завершить работы подрядчик должен был еще в ноябре 2024 года. Впоследствии компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Вопросы возникали и вокруг сопутствующей инфраструктуры. Недавно стало известно о росте стоимости строительства набережной у будущего НТЦ почти на 250 млн рублей. Объект стал самым дорогостоящим бульваром в Югре среди аналогичных проектов. В настоящее время готовность набережной оценивается в 85%: завершены берегоукрепительные работы, уложены плиты, смонтированы системы освещения и ливневой канализации.

Завершение строительства сдвинулось из-за необходимости дополнительной облицовки амфитеатра и спусков к воде. По словам директора управления капитального строительства Сургута Андрея Арменчу, изменения связаны с требованиями безопасности, завершить объект планируется в текущем году.

Вместе с тем развитие инженерной инфраструктуры НТЦ продолжается. На территории комплекса уже завершено строительство первой газовой котельной мощностью 34 МВт – объект готов к пусконаладочным работам и дальнейшей эксплуатации, летом планируется благоустройство прилегающей территории. Вторая котельная готова примерно на 70%.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:22, просмотров: 141, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Российские туристы разгулялись в минувшие праздники 531
  2. В Госдуму внесен законопроект, который должен защитить покупателей квартир от «эффекта Долиной» 354
  3. ​​Морозы усилятся: в Югре температура опустится до -46 градусов 353
  4. ​В Югре запланировали строительство полигонов ТКО до 2029 года 265
  5. Для югорчан срок службы в зоне СВО будет учитываться в пенсионный стаж в двойном размере 263
  6. ​СМИ: преподаватели университета в ХМАО пожаловались в прокуратуру на поборы с грантов 250
  7. Сургутянам предстоит дожидаться нового ж/д вокзала еще два года. Минимум 242
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 242
  9. ​Югорские спортсмены принесли региону почти 1 900 медалей за год 236
  10. ​В католическом храме Сургута звучали орган, сопрано и рождественские гимны // ВИДЕОФАКТ 228
  1. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 4095
  2. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 3023
  3. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 2110
  4. На Крещение в Сургуте будут оборудованы шесть точек для купания 1999
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 января? // АФИША 1963
  6. В Сургуте достроен еще один коммунальный объект, который будет питать будущий НТЦ 1943
  7. ​Комика Александра Гудкова привлекли к ответственности за клип «Я – узкий» 1821
  8. ​Банк Уралсиб за 2025 год увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза 1801
  9. Самое важное в Сургуте в 2026-м: судьба ядра центра города, битвы вокруг КРТ и большие выборы 1794
  10. ​14% югорчан планируют крещенские купания. Врачи напомнили, кому категорически не стоит заходить в ледяную воду 1747
  1. ​Без души, но в чартах 11215
  2. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 6952
  3. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 6030
  4. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 5993
  5. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5931
  6. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5684
  7. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 5607
  8. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 5247
  9. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 5233
  10. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 4924

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика