ВАРМСУ опубликовала видео с новогодним Сургутом

Новогоднее оформление Сургута увидела вся Россия. Видеоролик с украшенными улицами и площадями опубликовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в своих соцсетях, поделился глава города Максим Слепов.

На кадрах можно увидеть главную городскую елку на Центральной площади, елку на площади Советов и у Свято-Троицкого кафедрального собора. В объектив также попали ледовые фигуры и городки, которые традиционно становятся одними из самых популярных мест для прогулок в праздничные дни.

Напомним, ледовые городки в этом сезоне разместили на восьми локациях. Первая закупка охватила три площадки – сквер Молодежный, Центральную площадь и территорию у Свято-Троицкого кафедрального собора. Вторая – еще пять: поселок Дорожный, площадь Советов, сквер Геологов-первопроходцев, улицу Разведчиков и улицу Геологическую.

Всего новогоднее оформление в этом сезоне появилось более чем на 30 городских локациях. Украшение началось с ключевых общественных пространств – на Центральной площади и в сквере у Свято-Троицкого кафедрального собора. Параллельно в городе монтировали световые декоративные фигуры на транспортных развязках и центральных магистралях.