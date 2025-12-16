В думе Сургута прошло заседание комитета по социальной политике

В думе Сургута состоялось заседание постоянного комитета по социальной политике под председательством депутата Эмилии Трапезниковой, о чем она сама рассказала в соцсетях. Парламентарии рассмотрели ряд вопросов, касающихся мер социальной поддержки горожан, реализации проектов для молодежи и обеспечения доступной среды для людей с инвалидностью.

Одним из ключевых решений стало продление на 2026 год дополнительной меры социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений за счет средств местного бюджета для отдельных категорий граждан. Льгота сохраняется для нанимателей жилья по договорам социального найма и найма в домах, где все квартиры находятся в собственности администрации Сургута, а также для жителей многоквартирных домов с водоотведением через локальные очистные сооружения (септики), расположенные на придомовой территории.

Отдельное внимание депутаты уделили ситуации с военно-спортивным лагерем «Барсова гора» на базе «Сибирского легиона», который уже несколько лет относится к числу долгостроев. По словам Эмилии Трапезниковой, вопрос реализуется с 2019 года, при этом менялись подрядчики, допускались нарушения сроков контрактов, к ним применялись штрафные санкции, в ходе работ выявлялись проблемы, не учтенные на стадии подготовки. Ожидается, что в феврале 2026 года будет получено заключение государственной экспертизы, которое определит дальнейший ход строительства лагеря. Администрация дополнительно подготовила резервный вариант решения, который предложат к детальному обсуждению после получения итогового документа.

Еще одной темой заседания стало обеспечение прав людей с инвалидностью на доступность жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, а также возможность замены или мены жилья из муниципального и частного жилищного фонда, включая жилье для участников специальной военной операции, получивших инвалидность. В администрации Сургута создана комиссия, которая совместно с департаментом социального развития ХМАО-Югры и фондом «Защитники Отечества» проводит обследование квартир граждан с инвалидностью на предмет их приспособления под потребности проживающих – установку пандусов, подъемников и иных специальных устройств.

Если технически адаптировать подъезд или квартиру невозможно, рассматривается вариант предоставления другого жилого помещения. По данным проведенных обследований, на сегодняшний день в 145 квартирах сургутян с инвалидностью требуется установка специальных приспособлений. Вопрос доступности жилья и исполнения гарантий для граждан с особыми потребностями комитет намерен рассматривать на регулярной основе.